Под завалами могут быть люди: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Полтавщине

По данным Воздушных сил ВС Украины, россияне нанесли ракетный удар по Полтавщине с применением тактической авиации.

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В результате российского обстрела повреждены многоэтажки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине. В результате "прилета" есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди", - отметил он.

После этого, он добавил, что по состоянию на 15:19 известно о 9 пострадавших в результате российского обстрела. Информации о погибших нет. Кроме того, известно о повреждении нескольких многоэтажек.

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Также, Пронин отметил, что из-за вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. Сохраняем спокойствие. Ситуация на контроле", - написал он.

В то же время в Воздушных силах ВС Украины предупреждали о значительной активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

Впоследствии, военные уточнили, что российские оккупанты запустили скоростную цель (ракету) в сторону Полтавской области через Сумскую область.

"Скоростная цель через Сумщину в направлении Полтавской области. Миргород - срочно в укрытие. Ракета на Полтавщину/Миргород", - отмечалось в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие одноразового запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Ракетный удар по Украине - последствия российских обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 июня российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу, направляя их в жилой сектор города. Об этом сообщили руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и председатель областного совета Николай Лукашук.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об истинных целях атак РФ. По его словам, враг стремится запугать украинцев, чтобы они покидали свои города и села. Армия страны-агрессора России использует ежемесячно 3200-3500 управляемых авиабомб, атакуя гражданскую инфраструктуру для того, чтобы посеять страх среди людей.

Россия возвращается к тактике нанесения ударов с паузами в несколько дней. Эту же тактику российские оккупанты применяли и в прошлом году - они накапливали ракеты предварительно и затем в течение нескольких месяцев регулярно наносили удары каждые 2-3 недели, в основном ограниченным боекомплектом, сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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