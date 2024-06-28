Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира, сказал Зеленский.

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Зеленский заинтриговал планом окончания войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина сама будет решать, когда начнутся переговоры со страной-агрессором Россией. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

"Конечно, Украина будет решать. Но, если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант - Россия, и Путин захотел войны. И пока что, он не хочет ее заканчивать", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина проявила инициативу и выбрала дипломатический путь, потому что является жертвой в войне.

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"Саммит мира прошел. Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены (пленных и возвращение детей - ред.), и эти вопросы, я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты Формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира: "Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

В то же время, президент Украины рассказал, что Россия, кроме силы ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.

Смотрите видео с пресс-конференции Зеленского:

"Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - подытожил Зеленский.

Саммит мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Что известно о Наташе Пирц Мусар? Наташа Пирц Мусар (родилась 9 мая 1968 года) - словенская юристка, писательница, бывшая уполномоченная по вопросам информации, журналистка. Президент Словении с 22 декабря 2022 года, первая женщина на этом посту. В прошлом - президент Красного Креста Словении. Победила бывшего министра иностранных дел Словении Анже Логара, с которым вышла во второй тур на президентских выборах в октябре 2022 года. Известна своими решениями и книгами о свободе информации, юридическими заключениями и громкими судебными делами, в которых представляла уроженку Словении Меланию Трамп (жену Дональда Трампа), политическую партию Социал-демократов и других известных клиентов, пишет Википедия.

Саммит мира в Швейцарии - восстановление мира в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочетпрямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

К тому же, известно, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

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