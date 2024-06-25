План освобождения Донбасса: Черник удивил прогнозом окончания войны в Украине

Для того, чтобы реализовать план освобождения всех территорий, нужно все рационально осмыслить, говорит Черник.

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Черник сказал, что полноценно война закончится только тогда, когда Россия рухнет как государство / коллаж: Главред, фото: armyinform, ОК "Запад", скриншот с YouTube

Вернуть оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем РФ, можно только силой и военным путем, потому что никаких дипломатических путей не существует. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии 24 каналу.

"Однако есть сложный вопрос - как отвоевать Донбасс. Дело в том, что, например, Крым в военном смысле не так сложно отбить. Его можно "задушить". Для этого надо потопить Крымский мост и грузовые суда, которые могут довозить в Крым все, что нужно врагу. Если пробиться в Северное Приазовье, "задушить" ракетами AGM-158 JASSM, или F-16 сбивать все, что туда движется - не так уж и сложно их "додушить". Так можно дойти до старой линии разграничения", - сказал Черник.

Он отметил, что с Мариуполем там не пройдет, а с Донбассом будет еще сложнее. Для того, чтобы реализовать план освобождения этих территорий, нужно все рационально осмыслить.

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"Начался ли путь выхода из этой фазы боевых действий? Я очень корректно выражаюсь - с этой фазы боевых действий точно начался. Это - так называемая Швейцария. Будет второй раунд на осень. Рано или поздно найдут формулу приостановления, 100%", - подчеркнул полковник запаса.

Также Черник отметил, что полноценно война закончится только тогда, когда Россия рухнет как государство. По его словам, это произойдет не быстро, но точно будет в историческом будущем.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ продолжают мощные контратаки на Харьковщине, поэтому постепенно инициатива переходит на нашу сторону, что способствует будущему освобождению захваченных территорий.

Украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске, что указывает на то, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России 9 июня осуществила ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область. Впрочем, оккупантам не удалось обеспечить длительное присутствие в регионе и в Рыжевке.

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