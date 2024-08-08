Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в США

Штатам проще иметь дело с одним обладателем колоссального ядерного потенциала, химического и бактериологического оружия, подчеркнул политолог.

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В каком исходе войны заинтересованы в США / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Офис президента, скриншот

На чате в Главреде политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв рассказал, в каком исходе войны заинтересованы США.

По его словам, стратегия Байдена заключалась в том, чтобы давать Украине ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы привести к политическим изменениям в России.

"В 1992-1993 годах, если бы у США было желание, они вполне могли бы привести Россию к фрагментации, распаду. Это был тот момент, когда можно было подтолкнуть падающего. Но США отправляли в РФ самолеты с "ножками Буша". В этом нет никакого альтруизма и любви к России - только циничный расчет. Штатам проще иметь дело с одним обладателем колоссального ядерного потенциала, химического и бактериологического оружия. А если это расползется по 10-15 субъектам, будет сумасшествие. Поэтому США из абсолютно прагматичных соображений не допустили распада России в 90-х", - говорит он.

Политолог рассказывает, что и сейчас Штаты были заинтересованы лишь в том, чтобы осуществить какие-то внутриэлитные изменения в России, чтобы к власти в РФ пришел кто-то, кто более лояльно настроен по отношению к Западу.

"Добиться этого предполагалось с помощью санкций и украинской крови. Но не получилось. Если отыграть ситуацию до того, что было до 24 февраля 2022 года, то, в принципе, это было возможно сделать. Но для этого должен был быть совсем другой объем американской военной помощи, включая те же F-16, мыльная опера с которыми продолжается уже который месяц и уже напоминает бразильский сериал. Однако нам давали помощь очень дозировано, в гомеопатических дозах", - отмечает Золотарёв.

Смотрите видео полного разговора с Андреем Золотарёвым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Он также привел пример, что в США на консервации только танков Abrams 5 тысяч, но нам дали всего 31 единицу, и то, с них сняли всю современную электронику, урановые плиты дополнительного бронирования и тому подобное.

"А сегодня идет к тому, что США могут проиграть все. И с Украиной у них может получиться второе после Афганистана геополитическое поражение. А оно фатально отразится не только на авторитете Соединенных Штатов Америки, но и на курсе доллара. Не будем забывать о колоссальном размере внутреннего и внешнего долга США: на голову каждого американца приходится 100 тысяч баксов долга. Они печатают бумажки, но бумажки должны быть чем-то обеспечены. Когда есть авторитет и вес, все хорошо. В какой-то момент вся эта долговая пирамида может рухнуть, и это можно будет сравнить с извержением Йеллоустоунского вулкана", - подчеркнул директор аналитического центра.

Кто такой Андрей Золотарёв Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв говорил, что что война продлится еще полгода "в лучшем случае". После этого будут проведены переговоры, которые приведут к перемирию.

Также известно, что Трамп дал Зеленскому неожиданное обещание относительно завершения войны и добавил, что не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины.

В свою очередь, глава Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что украинцы должны быть готовы к тому, что уничтожение их страны в будущем станет смыслом жизни для всех россиян.

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