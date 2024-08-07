Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

Кандидат в вице-президенты США Джей ди Вэнс заявил, что в Украине необходимо продвигать мир. Также он в очередной раз подчеркнул, что кандидат в президенты Камала Харрис боится Путина. Такую позицию политик высказал во время выступления в Филадельфии, передает "Голос Америки".
Коллега Дональда Трампа подчеркнул, что нужно "приносить мир в этот регион мира", имея в виду Украину. Однако он не сказал, как именно может быть достигнут мир в Украине.
Также Вэнс заявил, что если бы президентом США был Трамп, то в Украине не началась бы война. По его словам, сейчас Украине не хватает человеческих ресурсов и скоро не будет кем воевать против России.
"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир", - сказал Вэнс.
По словам Вэнса, Дональд Трамп имеет рычаги влияния на Путина и знает, как их использовать.
Выборы президента в США - прогноз и новости
Напомним, что после того, как действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру накануне выборов, основной конкуренткой для Дональда Трампа стала Камала Харрис.
По словам аналитиков и экспертов, уже сейчас Харрис обходит Трампа в предвыборных опросах.
Ранее стало известно, что президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис состоятся 4 сентября.
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
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