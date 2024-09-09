Светит 'красная карточка': Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

Артем Дмитрук ранее незаконно выехал из Украины и подозревается в нападениях на военного и правоохранителя.

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Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/artem__dmytruk

Офис генерального прокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обратился к некоторым странам с запросом о задержании и временном аресте народного депутата Артема Дмитрука, который ранее незаконно выехал из Украины и подозревается в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отмечается, что по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины.

"Напомним, по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного", - добавили в пресс-службе. видео дня

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Розыск Артема Дмитрука - что известно

Напомним, 25 августа народному депутату Украины Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Как известно, Дмитрук находился в Одессе и действовал вместе с группой лиц. Он напал на правоохранителя в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Позже, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

Уже 2 сентября, Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, заметили в Лондоне. Там мужчина, вероятно, находится с женой и дочерью.

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