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4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - Клочок

Юрий Берендий
20 сентября 2024, 02:32
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Аналитик назвал ключевые пункты "Плана победы Украины" в формате 4+1, которые ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
4+1 пункты: что предусматривает 'План победы Украины' и как он повлияет на войну - Клочок
Что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе в США представит президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис "План победы Украины". О том, из чего он может состоять рассказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, недавно CNN опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, где он раскрыл несколько важных деталей. Зеленский акцентирует на безопасности, геополитическом статусе Украины, дальнобойном оружии, экономической поддержке и, вероятно, инвестировании в экономику для восстановления страны. Советник Офиса президента Сергей Лещенко отметил, что главной задачей остается получение разрешения на удары по глубине России для создания военного давления на нее.

"Но Зеленский открыл одну деталь, на мой взгляд, очень правильную (потому что другого выхода у нас нет, и курская военная операция в этом смысле может нам существенно помочь): мы должны получить возможности уничтожения тех инфраструктурных объектов, которые сегодня обслуживают ВПК России. Это нефтеперерабатывающие заводы, предприятия ВПК. Это не обязательно военные объекты, но они поддерживают войну. Они находятся очень глубоко на территории РФ, но своими беспилотниками, как видим, мы не можем справиться, потому что, как по мне, их в количественном измерении мало", - отметил эксперт.

Аналитик Валерий Клочок напомнил, что на днях Украина запустила около тридцати беспилотников над территорией РФ, которые были сбиты российской ПВО. Он подчеркнул, что систему противовоздушной обороны России не стоит недооценивать.

"Надо масштабироваться, а у нас для этого не хватает денег, и нам действительно нужно получить разрешение на удары высокоточными ракетами по другим объектам, которые находятся на расстоянии 200-300 км от границы. Речь уже идет даже не об аэродромах, потому что самолеты они убрали. Это - пункт номер один, который везет президент, и он действительно присутствует в плане "4+1", - добавил он.

Клочок также обратил внимание на важность геополитического будущего Украины и ее гарантий неприкосновенности после войны. Имперские амбиции России остаются, независимо от того, кто придет к власти - Путин или другие политические фигуры.

"Поэтому нам нужно или членство в Североатлантическом Альянсе, или создание других союзов безопасности. Как, например, в свое время много говорили о Балто-Черноморском союзе или о создании единой европейской армии", - сказал эксперт.

Клочок указывает на то, что этот вопрос остается актуальным, но пока ни в НАТО, ни в ЕС не готовы его обсуждать. Многие пытаются достичь мирного решения, однако Зеленский отметил, что война, хотя и кажется далекой, на самом деле находится рядом с Европой.

"Экономическая поддержка тоже крайне важна. По состоянию на сегодня непонятен вопрос финансирования американцами Украины на 2025 год. Фактически, оно отсутствует, его в принципе нет. А 2025 год уже очень скоро, финансовый год в США завершается через две недели, но там даже не продлено разрешение на использование денег по президентской программе PDA. И это большие проблемы, поэтому об этом президент будет говорить", - акцентирует Клочок.

Клочок отметил, что тема "формулы мира" Зеленского почти исчезла из медийного пространства, и даже сам президент сейчас редко ее вспоминает. После саммита в Швейцарии стало понятно, что большинство стран, включая партнеров Украины, не готовы к полной реализации этого плана на данном этапе.

"Украинских территорий, потому что важно на международном уровне зафиксировать, что эти территории не признаются за Россией. Определенный сигнал со стороны Эрдогана уже есть - он намекает, что готов быть посредником. Мол, смотрите, я здесь за Украину, но подторговываю с Россией. Даже снова было заявление от зарубежного ведомства Турции о том, что они "за мир во всем мире", и Украина должна все контролировать. Только тогда вопрос: почему же вы продолжаете так масштабно торговать с Россией? Это, конечно, риторика, но и о ней надо говорить", - подчеркнул он.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о мирных планах в отношении Украины:

Клочок отмечает, что одним из ключевых вопросов остаются временно оккупированные территории, о чем Зеленский, несомненно, также будет говорить, поскольку этот вопрос будет важно "представить" украинскому обществу, подчеркнув, что эти территории не отдаются России, но их статус пока неопределен.

"Так, как это было с Крымом и отдельными районами Донецкой, Луганской областей с 2014 года. Это, как по мне, будет вопросом обсуждения во время встречи Зеленского с лидерами республиканцев, демократов, и также в Конгрессе", - резюмировал он.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

"План победы Украины" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где проведет переговоры с президентом Джо Байденом и представит ему "План победы" Украины, отметили в Офисе президента.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что этот план может включать замораживание войны, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию, подчеркнув, что Украина категорически против прекращения огня или передачи своих территорий России.

Зеленский также подтвердил, что план имеет целью дипломатический путь для завершения войны, но переговоры с Россией возможны только при условии, что она не будет продолжать свою агрессию.

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