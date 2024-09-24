Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

В МИД ответили на заявление президента Чехии Петра Павела о необходимости Украине смириться с временной оккупацией части территорий.

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В МИД отреагировали на скандальное заявление Петра Павела / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вывод российских оккупационных войск со всей территории Украины в ее международно признанных границах является одним из ключевых пунктов Формулы мира президента Зеленского. Об этом сообщил МИД Украины в ответ на заявление президента Чехии Петра Павела о необходимости смириться с временной оккупацией части территории.

МИД подчеркнул, что этот и другие пункты Формулы обеспечат всеобъемлющий, справедливый и длительный мир не только для Украины, но и для всей Европы и мира.

"Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", - говорится в сообщении. видео дня

Украинские дипломаты призвали к совместным усилиям для реализации Формулы мира в интересах всех миролюбивых наций, которые уважают Устав ООН и ценят человеческую жизнь.

"Мы должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - резюмировали в МИД.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продвинулись на Кураховском направлении и полностью захватили город Украинск в Покровском районе Донецкой области, о чем сообщает аналитический проект DeepState.

Россия нанесла массированный удар по Харькову 24 сентября, под прицелом оказались жилой дом, хлебозавод и стадион. Президент Владимир Зеленский резко осудил обстрел, заявив, что РФ своими действиями ежедневно подтверждает свой статус террориста.

Вероятно, оккупанты использовали бомбу ФАБ-500 во время удара по Харькову 24 сентября. По словам главы ОВА Олега Синегубова, правоохранители обнаружили обломки этой бомбы на месте одного из ударов.

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