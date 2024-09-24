Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

Воздушные силы опровергли свою же информацию о нескоростной цели со стороны Беларуси 24 сентября.
Пресс-служба Воздушных сил утверждает, что самолет из Беларуси таки не пересекал госграницу.
Военные предполагают, что тогда, вероятно, применили радиолокационную помеху, то есть ложную цель.
Як-130 над Украиной - что известно
Как писал Главред, истребитель Як-130 ВС Беларуси, предположительно, пересек воздушное пространство Украины во вторник, 24 сентября, утверждали мониторинговые сервисы, в частности паблик "Беларускі Гаюн".
Воздушные силы фиксировали тогда нескоростную воздушную цель на границе Киевской и Житомирской областей.
Ряд мониторинговых сервисов, включая "Беларуски Гаюн", распознали объект как Як-130. Его беларусы, как и Вооруженные силы Украины, используют в учебно-тренировочных полетах.
Самолет якобы пересек госграницу со стороны Беларуси в 14:28 в районе села Дятлык Наровлянского района Гомельской области.
Читайте также, как в небе над Украиной в четверг, 19 сентября, засветился тяжелый белорусский военно-грузовой транспортный самолет Ил-76. Именно такими самолетами россияне перевозят на места базирования носителей ракет, технику, боеприпасы и личный состав. Однако, скорее всего, речь идет о техническом сбое сервиса, который мониторит полеты.
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