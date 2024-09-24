Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

Повысят ли зарплату украинцам в 2025 году - министр финансов Сергей Марченко рассказал о ситацию с экономикой Украины.

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Повысят ли зарплату украинцам в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В 2024 году минимальную зарплату в Украине повысили до 8000 гривен. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, произойдут ли изменения в течение 2025 года.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что сейчас нет возможности для повышения социальных стандартов, как это было согласовано с международными партнерами.

"В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - отметил Марченко. видео дня

В Министерстве также не ожидают перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, поскольку это один из приоритетов бюджета.

Кто такой Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал в должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

"Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это - приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов", - добавляет министр.

Марченко заверил, что нет оснований сомневаться в том, что социальная сфера будет должным образом профинансирована в следующем году.

Выплаты в Украине

Напомним, что военные могут остаться без зарплат уже в сентябре. Сергей Марченко рассказал, что проблемы с выплатами военным могут возникнуть уже в сентябре, если Верховная Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения. Сейчас дефицит бюджета составляет 500 миллиардов гривен.

В Минобразования рассказали, когда учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. По словам министра, сейчас в стране есть дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики, учителей английского языка. Сейчас средняя зарплата учителя составляет 12 тыс. гривен.

Стало известно, когда при большом стаже дают мизерные пенсии. В пенсионной системе Украины размер пенсии зависит от количества стажа и размера зарплаты. 40 лет стажа позволяют получать пенсию в размере не менее 40% от зарплаты.

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