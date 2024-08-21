Еще не потрачено ни копейки: фонд Охматдета, который собирал деньги простаивает

Со счетов, на которых хранятся деньги для восстановления Охматдета, еще не потрачено ни копейки для ремонтов и восстановления больницы.

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Для восстановления Охматдета собирали деньги на специальные счета / коллаж: Главред, фото: Википедия, Украинская правда

Для восстановления детской больницы Охматдет собрано уже 1,6 миллиарда гривен, при этом на восстановление пока не потрачено ни копейки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Также в Минздраве утвердили уже специальную комиссию, которая должна заниматься распределением средств со счетов. Специальный Совет "будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления и соблюдения принципов прозрачности и добропорядочности".

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Как сказали в министерстве, все деньги, которые удалось собрать - это не только средства восстановительного и благотворительного фонда. Все средства, собранные в виде пожертвований, хранятся на отдельных счетах, подчиненных различным учреждениям. Из них только 379 млн гривен на счетах фонда. Как подчеркнули в министерстве, сейчас продолжаются консультации по согласованию механизмов соблюдения открытых и прозрачных процедур использования собранных на этот счет средств под наблюдением Совета по восстановлению.

Правительство Литвы направило для восстановления детской больницы 1 миллион долларов. Кроме государственных учреждений, много денег пожертвовали и простые люди, а также мировые бизнесмены. Благотворитель Говард Грэм Баффет предоставил 11,2 миллиона долларов. В министерстве отметили, что деньги от The Howard G. Buffett Foundation поступят уже в виде медоборудования.

Правительство Украины для восстановления тоже выделило деньги - это 100 миллионов гривен.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Восстановление больницы Охматдет - последние новости

Напомним, 8 июля россияне ударили по крупнейшей детской больнице Охматдет, в результате удара погибли люди, много было травмированных.

Также стоит сказать, что эта атака россиян вызвала большой резонанс среди известных людей, в частности, политиков, спортсменов и медийных людей. Например, через несколько часов после атаки в больницу прибыл чемпион мира по боксу Александр Усик и поддержал восстановление Охматдета.

Ранее вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал. БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Строй-технолоджи" победителем тендера на ремонт поврежденного во время ракетного обстрела корпуса больницы.

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