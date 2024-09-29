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Заморозка войны и падение режима Путина: чего ждать при негативном сценарии

Андрей Ганчук
29 сентября 2024, 22:35
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Сценарий замороженной войны таит в себе множество угроз, однако даже в таком случае у Украины будет определенная надежда, считает Максим Розумный.
Розумный, Украина, Россия
В случае заморозки Украине придется надеяться на падение режима Путина - Розумный / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Самым реалистичным сценарием завершения российско-украинской войны является заморозка конфликта. Если так произойдет, Украине придется надеяться на усиление давления на агрессора Россию и падения режима Владимира Путина. Об этом заявил политолог, доктор политических наук Максим Розумный.

Во время чата на Главреде он ответил на вопрос о том, не приведет ли возможный "Минск" к повторной полномасштабной войне. По словам эксперта, показатели в бюджете указывают на экономическое истощение Украины.

"Это (сценарий условного нового "Минска", - ред.) содержит в себе очень много угроз, поэтому я так осторожен с понятием оптимизм. С другой стороны, если мы посмотрим на бюджет Украины на 2025 год, который правительство подало на рассмотрение, увидим, что наши ресурсы остались где-то на донышке, и вытянуть войну нам будет очень сложно, поскольку война перешла в печальный для нас режим "пока толстая корова похудеет, худая – сдохнет", - сказал Розумный.

По его словам, тогда придется надеяться на два фактора: усиления давления на Россию и падения режима Путина.

"То есть для нас хороших вариантов мало, но главная наша надежда на то, что на Россию не прекратится давление в случае замораживания конфликта – оно будет только расти, и от этого будет зависеть наша позиция. Что ж, будем ждать, когда падет режим Путина", - подчеркнул Максим Розумный.

Сценарии завершения войны России против Украины – мнения экспертов:

Ожидается, что решающие боевые действия в войне будут весной 2025 года, сказал Главреду майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Если удастся достичь успеха, война в следующем году закончится. В том случае, если решающих боевых действий не будет, а будут локальные столкновения, тогда война может затянуться не на один год.

Война затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта, считает Максим Розумный. Первые договоренности могут появиться в ноябре-декабре.

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они не устроят ни Украину, ни Россию, полагает израильский военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, Запад должен усилить системную поддержку Украины, и тогда появятся возможности для достижения целей Киева на поле боя.

Смотрите чат с Максимом Розумным на Главреде:

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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замороженный конфликт Владимир Путин Максим Розумный война России и Украины
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