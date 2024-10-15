Массированные обстрелы РФ по энергетике: в СНБО назвали предполагаемый период

Намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

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Украинцам стоит готовиться к обстрелам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, фото УНИАН

Уже с началом осенне-зимнего периода, враг возобновит массированные удары по городам нашей страны. По этому поводу Украина уже активно готовится. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве во вторник.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - сказал Литвиненко.

Как подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны, украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения. По его словам, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

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Кто такой Александр Литвиненко Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года — заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 по 23 июля 2021 - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

По уточненной информации Генштаба, только за один вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, задействовав 78 КАБов.

"Кроме этого, совершил 3059 обстрелов, 123 из них - из РСЗО. Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Рев'Якино, Строительное, Сосновка, Гарбузы, Ковшаровка, Новоосиново, Гороховатка, Закитное, Северск, Торецк, Петровка, Михайловка, Ильинка, Новодаровка, Курахово, Берестки, Зеленое Поле, Шахтерское, Малая Токмачка, Щербаки, Казацкое", - говорится в сводке Генштаба.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Последние обстрелы России - что известно

Как известно, сегодня РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов. Украинские Силы противовоздушной обороны сбили 12 из 17 вражеских ударных беспилотников, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

К сожалению, в Николаеве прозвучали около 7 взрывов. Оккупанты атаковали город, по предварительным данным, ракетами типа С-300. В результате российской атаки ранены 11 человек, некоторые - в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

В то же время эксперт дал ответ, как Украина добивает самолеты РФ, которые "кошмарят" гражданское население. Как известно, наш потенциал противовоздушной защиты увеличился.

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