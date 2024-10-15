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В Николаеве прогремели около 7 взрывов: погиб человек, ранены 11 украинцев

Анна Ярославская
15 октября 2024, 06:48обновлено 15 октября, 07:42
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В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога, укрытие, ракетный удар
Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на 15 октября в Николаеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор РФ нанесла по городу ракетный удар.

Как пишет Суспільне, взрывы в Николаеве были слышны около 02:30. После этого в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

Повторные взрывы были слышны в 02:33, еще серия взрывов раздалась в 02:37.

видео дня

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а затем — о скоростных целях на Николаев.

Всего в разных районах города было слышно около семи взрывов.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате российской атаки ранены 11 человек, некоторые - в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

Позже Ким уточнил, что оккупанты атаковали город, по предварительным данным, ракетами типа С-300.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации.

"В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь", - написал он в Telegram.

Кто такой Виталий Ким?

Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

14 октября российские войска атаковали баллистическими ракетами припортовую инфраструктуру Одессы. Один человек погиб, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Все раненые и погибший - являются гражданами Украины и работниками припортовой инфраструктуры.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия использует новую тактику обстрелов в Николаевской области. Враг без надлежащей разведки атакует склады и другие объекты, где теоретически могут быть важные ресурсы.

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Какими ракетами оккупанты бьют по Украине / Инфографика: Главред

14 октября российские агрессоры впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Как считает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом.

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