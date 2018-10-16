Крушение Су-27: найдены обломки самолета, оба пилота погибли

Су-27 / 24daily.net

Обломки упавшего в Винницкой области истребителя Су-27 обнаружены неподалеку от села Пагурцы.

По данным источников Telegram-канала The Newsroom, оба пилота погибли.

"Друзья, к сожалению, наши источники говорят, что оба пилота Су-27 погибли. Один из пилотов наш, второй - американец. Тела уже нашли", - сказано в сообщении.

О гибели экипажа также сообщается на странице MilitaryAviation.in.UA в Facebook.

facebook.com/MilitaryAviationInUA

В пресс-центре Генштаба ВСУ подтвердили информацию о гибели пилотов Су-27.

"По уточненной информации, сегодня, около 17.00, в районе с.Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ.С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Сейчас идут поисково-спасательные мероприятия.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.