Опубликованы фото рухнувшего под Житомиром Су-27

Су-27

В Сети появились фотографии разбившегося в Житомирской области истребителя Су-27.

Снимки опубликовало голландское авиационное издание Scramble Magazine в Facebook.

На кадрах видно, как самолет лежит в поле, кабина пилота открыта, позади Су-27 черный дым.

facebook.com/pg/Scramblemagazine

facebook.com/pg/Scramblemagazine

Напомним, 15 декабря Генштаб ВСУ сообщил о крушении самолета Су-27 во время плановых учений. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. В результате авиакатастрофы погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения.

В середине октября в районе села Уланов Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.