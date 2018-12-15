Упал у взлетной полосы: на Житомирщине разбился истребитель Су-27

На Житомирщине разбился Су-27 / Скриншот видео

В субботу, 15 декабря, в Житомирской области разбился истребитель Су-27 ВСУ.

В результате аварии погиб летчик, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

"Около 15 часов, в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - сказано в сообщении.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на данные МВД, трагедия произошла вблизи пгт Озерное. Самолет упал в 2 км от взлетной полосы.

Напомним, истребитель Су-27 упал 16 октября во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов Винницкой области, погибли оба пилота.