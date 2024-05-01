Рецепт старинного кулича 1863 года, который получается у всех: пошаговый рецепт от ведущей 1+1

Ведущая "Сніданку 1+1" Валентина Хамайко поделилась рецептом древней паски, который нашла работница музея истории Киева и через соцсети обратились к Валентине с просьбой адаптировать рецепт к жизни. Этот уникальный рецепт датирован 1863 годом и принадлежал киевской семье профессора Пискорского.
Рецепт кулича от Валентины Хамайко рассчитан на 2 кулича
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт. или желтки - 6 шт.
- Мука - 300 г муки
- Горячее молоко - 200 мл
- Сливочное масло - 90 г
- Сахар - 80 г
- Дрожжи - 20 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Изюм - 100 г
- Клюква - 100 г
- Цедра апельсина - 2-3 ст. л сахара
- Корица - 1 ч. л
- Кардамон - ¼ ч. л
Молоко доводим до кипения, после наливаем и смешиваем с мукой. Очень важно делать все быстро и тщательно вымешивать. По оригинальному рецепту на 2 кулича нам нужно 3 яйца, но лучше заменить 3 яйца на 6 желтков. Именно такой кулич на желтках будет иметь очень нежный цвет и рыхлую текстуру.
Желтки тщательно растираем с сахаром. Как только желтки побелели, добавляем к ним заваренное тесто. Сюда же добавляем свежие дрожжи и только 250 г муки и ни грамма больше. Постепенно, к уже влажному тесту, вмешиваем мягкое масло.
Тесто получается достаточно липкое. Такая консистенция может многих напугать и захочется добавить муки. Но не стоит этого делать. Лучше воспользуйтесь миксером, который справится с задачей за 5-7 минут. Если же миксера нет, то просто уделите этому тесту 15-20 минут времени для замеса. Готовое тесто оставляем на 1 час для "отдыха".
В оригинальном рецепте к пасхе добавляют корицу, кардамон, мускат и оранжевую корку, а значит, в XIX в. в Украине уже были апельсины. Снимаем кожуру с апельсина специальным ножом-экономкой и получаем тоненькую кожу без белой не нужной части. Затем режем ее на маленькие полоски и варим в сахарном сиропе, а изюм и клюкву замачиваем в алкоголе.
Чтобы равномерно распределить по тесту вишни, изюм и цедру, а также убрать лишний воздух, вы можете его растянуть или раскатать на поверхности. Часть теста можем оставить для украшения кулича сверху. К замоченным сухофруктам добавляем небольшое количество корицы и кардамона.
Заворачиваем тесто и разделяем на две части так, чтобы весь изюм был спрятан внутрь. Обратите внимание, что тесто должно занимать треть формы.
В оригинальном рецепте пасха украшалась сверху крестиком, что было традиционно для XIX в. Оставляем куличи в тишине и теплоте на целый час.
Пасху выпекать в духовке при температуре 175 градусов в течение 35 минут.
Смотрите видео, как готовить паску рецепт:
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