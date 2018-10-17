Крушение истребителя Су-27: погиб украинский полковник

В результате крушение истребителя Су-27 погиб полковник Иван Петренко / Скриншот видео с youtube.com

В Винницкой области в результате крушения истребителя Су-27 во время учений "Чистое небо-2018" погиб летчик 1 класса, заместитель командира по авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Иван Петренко.

Есть маленькая вероятность того, что самолет разбился из-за ошибки пилота, рассказал генерал, командир ВК "Восток" Олег Струцинский "Громадському".

По его словам, все борты перед началом учений проверяли, и воздушное судно с технической неисправностью просто не могло быть допущено к полетам.

"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев, лишь известно, что самолет был на низкий высоте, врезался в землю и потом загорелся", — заявил собеседник.

Петренко было 46 лет, он принимал участие в боевых действиях на Донбассе, последний год служил в Днепре. У погибшего осталась дочь. Коллеги назвали полковника одним из лучших летчиков, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину".

В результате крушение истребителя Су-27 погиб полковник Иван Петренко / facebook.com/kpszsu

Напомним, истребитель Су-27 упал вечером 16 октября во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов, погибли оба пилота. Появилась информация, что, в частности, погиб американский пилот, но в США такие сведения пока не подтвердили.

Справка. Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них, кроме Украины, принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.