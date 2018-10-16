США отреагировали на сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27

В ВВС США заявили, что "инцидент находится в стадии расследования".
Военно-воздушные силы США прокомментировали сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27 в Винницкой области.
Как сообщает РИА Новости, в ВВС США подтверждают участие военнослужащего в инциденте, однако его гибель или ранение пока не подтверждают.
"Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования", - приводит агентство выдержку из сообщения ВВС США.
Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию сразу после ее появления.
Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.
По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В результате крушения погибли двое пилотов - украинский и американский военнослужащие. Позже Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика.
Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.