США отреагировали на сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27

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Военно-воздушные силы США прокомментировали сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27 в Винницкой области.

Как сообщает РИА Новости, в ВВС США подтверждают участие военнослужащего в инциденте, однако его гибель или ранение пока не подтверждают.

"Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования", - приводит агентство выдержку из сообщения ВВС США.

Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию сразу после ее появления.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В результате крушения погибли двое пилотов - украинский и американский военнослужащие. Позже Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.