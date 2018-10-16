Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика при крушении Су-27

Су-27

Генштаб ВСУ удалил размещенную ранее в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27.

На это обратил внимание один из пользователей, прокомментировавших сообщение Генштаба.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорилось в первоначальной версии сообщения.

Позже было опубликовано сообщение, в котором имена и гражданство летчиков не уточняется: "По уточненной информации, сегодня, около 17.00, в районе с.Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ.С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования семьям погибших".

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.