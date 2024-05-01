Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине

В военной разведке назвали ориентировочные запасы в России крылатых ракет.

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Ракетный потенциал страны-агрессора РФ оценили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР на запрос издания "Армія Inform" назвали ориентировочные запасы в России ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69, а также динамику их производства.

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Отмечается, что данные разведки приводятся по состоянию на конец апреля 2024 года.

Число ракету у оккупантов РФ:

Гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" – 40 штук (темпы производства этих ракет - до 10 единиц в месяц);

Крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц (темпы производства - до 10 единиц в месяц);

Крылатых ракет 3М-14 "Калибр" - 270 единиц (темпы производства - 30-40 единиц в месяц);

Управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц (темпы производства - 1-3 единицы в месяц).

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

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/ Главред

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