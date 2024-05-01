Ночью небо над Украиной озарил странный голубой свет: что это было

Вспышку в небе видели в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Полтавщине, Сумщине, Запорожье.

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Ночью над Украиной, вероятно, сгорел метеор / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Украиной заметили странную вспышку. Военные говорят, что она не связана с военными действиями. Астрономы пока что официально не комментировали инцидент, но стоит отметить, что сейчас идет метеоритный поток Аквариды.

Украинцы в соцсетях пишут, что вспышку в небе видели в Днепропетровской и Харьковской областях. Также ее заметили на Полтавщине, Сумщине, Запорожской области и предположительно в ряде других областей.

"Сегодня ночью над Харьковом наблюдался сверхяркий метеор – болид. На несколько секунд на улице стало светло", - пишет один из пользователей Twitter.

видео дня

Взрывов перед или после вспышки не было. По предварительным данным, это был метеор, метеорит или какое-то другое космическое явление.

Ночные вспышки в небе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Смотрите видео - В ряде украинских областей в небе заметили яркую вспышку:

Смотрите еще одно видео ночной вспышки над Украиной:

Отметим, когда метеоры входят в атмосферу, они могут создавать яркие вспышки света, известные как болиды. Сейчас идет один из метеорных потоков, который называется Эта-Аквариды.

Что такое метеорный поток Эта-Аквариды? Эта-Аквариды - метеорный поток Южного полушария. Лучше всего они видны перед рассветом и известны тем, что оставляют за собой стойкий газовый след в небе. Это высокоактивный метеорный поток: при идеальных условиях наблюдается до 50 метеоров в час. В реальных условиях можно увидеть около 40 метеоров. Откуда берутся метеоры Эта-Акварид? Метеоры Эта-Акварид появляются из точки в созвездии Водолея. Эта точка называется радиантом метеорного потока и находится рядом со звездой Эта Водолея (лат. Eta Aquarii) — отсюда и происходит название метеорного потока. В 2024 году возможен всплеск активности Эта-Акварид. Обычно Эта-Аквариды активны с 19 апреля по 28 мая и достигают пика 5-6 мая. Откуда произошли Эта-Аквариды? Большинство метеорных потоков произошли от комет. При прохождении по орбите комета оставляет за собой частицы пыли и камней. Обращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год примерно в одно и то же время пересекает путь кометы и проходит через большое скопление ее осколков. Во время прохождения через атмосферу Земли эти частицы оставляют яркие полосы в нашем небе. Считается, что Эта-Аквариды произошли от кометы Галлея. К слову, комета Галлея является источником сразу двух метеорных потоков — Эта-Акварид в начале мая и Орионид в конце октября. Когда наблюдать Эта-Аквариды в 2024 году В 2024 году условия наблюдения за метеорным потоком Эта-Аквариды хорошие. Международная метеорная организация рекомендует наблюдать Эта-Аквариды 3 мая между 5:00 и 08:00 по гринвичскому времени, так как в это время поток может проявить повышенную активность. В районе пика 5-6 мая лунный свет не станет помехой, так как Луна достигнет фазы новолуния 8 мая. Метеорный поток можно будет увидеть до или после ночи. Метеорный поток Эта-Лириды С 3 по 14 мая проявляет активность еще один метеорный поток — Эта-Лириды. Он достигают максимума активности 8 мая. Радиант этого метеорного потока находится в созвездии Лира. Эта-Лириды - это гораздо менее обильный поток, чем Эта-Аквариды. В час можно увидеть около 3 метеоров.

Метеор над Киевом в апреле 2023

19 апреля 2023 года жители Киева увидели вспышки в небе, после чего услышали взрыв. В столице и Киевской области через несколько минут после этого объявили воздушную тревогу.

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, было результатом падения космического спутника NASA на Землю. При этом он объяснил, что воздушную тревогу объявили для того, чтобы избежать жертв в результате падения обломков спутника.

В Воздушных силах ВСУ также отметили, что, по предварительной информации, вспышки над Киевом связаны с падением спутника или метеорита и добавили, что это уточняется.

Однако позже в NASA заявили, что вспышки в Киеве не связаны с падением их спутника, ведь на тот момент он всё еще находился на орбите.

Позже стало известно, что над Киевом пролетел настоящий метеор.

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