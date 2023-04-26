Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеор

Метеор, который пролетел над столицей, был диаметром около полуметра и массой 200-300 кг.

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Стало известно о том, где упал метеор и каким он был / Коллаж фото скриншот из видео

Над Киевом вечером 19 апреля пролетел настоящий метеор. Многие жители столицы и области увидели мощные вспышки. Этот метеор летел со скоростью 29 км/с и был диаметром около полуметра. Это подтвердили в Международной метеорной организации.

Стоит отметить, что расчетная начальная масса метеора была в районе 200-300 кг. Впервые космическое тело увидели на высоте 98 км. Тогда оно пролетело над Великой Дымеркой. Метеор летел на юго-запад и над Киевом он пролетел на высоте 80 км.

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Первая большая вспышка произошла на высоте 38 км, а вторая - на высоте 32,5 км. После этого скорость падения болида снизилась. Это указывает на то, что метеор разорвался на осколки, размеры которых не превышали 1 кг.

После этих ярких вспышек произошло еще 3 мелкие на высоте 31, 30 и 29,5 км соответственно. Последний раз метеор видели на высоте 28 км. Тогда его скорость падения составляла около 10 м/с.

Стало известно, где упал метеор, летящий над Киевом / International Meteor Organization

В целом время падения метеора длилось 5 секунд. Его большая часть превратилась в пыль, но также могли остаться и мелкие осколки. Эксперты сообщают, что они могли упасть где-то между населенными пунктами Попельня, Романовка, Строков и Паволочь.

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