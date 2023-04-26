УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеор

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2023, 15:43 обновлено 26 апреля, 15:43
49
Метеор, который пролетел над столицей, был диаметром около полуметра и массой 200-300 кг.

метеор в Киеве
Стало известно о том, где упал метеор и каким он был / Коллаж фото скриншот из видео

Над Киевом вечером 19 апреля пролетел настоящий метеор. Многие жители столицы и области увидели мощные вспышки. Этот метеор летел со скоростью 29 км/с и был диаметром около полуметра. Это подтвердили в Международной метеорной организации.

Стоит отметить, что расчетная начальная масса метеора была в районе 200-300 кг. Впервые космическое тело увидели на высоте 98 км. Тогда оно пролетело над Великой Дымеркой. Метеор летел на юго-запад и над Киевом он пролетел на высоте 80 км.

видео дня

Первая большая вспышка произошла на высоте 38 км, а вторая - на высоте 32,5 км. После этого скорость падения болида снизилась. Это указывает на то, что метеор разорвался на осколки, размеры которых не превышали 1 кг.

После этих ярких вспышек произошло еще 3 мелкие на высоте 31, 30 и 29,5 км соответственно. Последний раз метеор видели на высоте 28 км. Тогда его скорость падения составляла около 10 м/с.

где упал метеор
Стало известно, где упал метеор, летящий над Киевом / International Meteor Organization

В целом время падения метеора длилось 5 секунд. Его большая часть превратилась в пыль, но также могли остаться и мелкие осколки. Эксперты сообщают, что они могли упасть где-то между населенными пунктами Попельня, Романовка, Строков и Паволочь.

Новость дополняется...

Реклама

Главное за день

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

15:07 Украина
Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуострова

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуострова

14:35 Украина
РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – Андрусив

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – Андрусив

14:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:47

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйца

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеор

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

Реклама
14:11

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом ПугачевойВидео

13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

13:11

"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке ПугачевойВидео

13:10

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

13:05

Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

12:55

"Там полный ужас. Людей расселяют по школам": в России масштабный пожар уничтожает селаВидео

12:54

"Улыбка с его лица сошла": Кошевой рассказал, как изменился ЗеленскийВидео

12:42

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

Реклама
12:32

Гороскоп на завтра 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

12:31

Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - АндрусивЭксклюзив

12:25

Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - ЗолотаревВидео

12:15

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

11:57

Самая пожилая мама Украины била и оскорбляла дочь: у Подвербной забрали 12-летнюю Анну-МариюВидео

11:55

МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"Видео

11:45

Дочь Брюса Уиллиса родила ему первую внучку и показала фото ребенкаВидео

11:26

Улов обеспечен: как попасть на бешеный клев карася и щуки веснойВидео

11:22

Любовная нумерология: как по дате рождения узнать сколько будет браков

10:59

ВСУ "демилитаризовали" депутата из Хакасии, который воевал в составе ЧВК "Вагнер"

10:56

Как дата рождения влияет на судьбу и характер: секреты нумерологии

10:53

Украинские пограничники придумали новый способ подшучивать над белорусскими коллегамиВидео

10:49

В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за жизнь и здоровье: кто сможет получить до 1 млн грнВидео

10:22

У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

09:55

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – МаломужВидео

09:49

Гороскоп на сегодня 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопросВидео

09:44

Сколько придется откладывать с зарплаты для накопительной пенсии: Жолнович назвала цифрыВидео

09:20

Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

09:12

Головоломка, которую разгадают лишь 2% людей: нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд

08:56

Украинцам усилят налоги: какая категория под это попадетВидео

Реклама
08:55

Трамп - самый удобный оппонент для Байденамнение

08:50

"Он был для меня всем": собака-герой умерла, спасая жизнь хозяина

08:10

36,6 грн за доллар может показаться сказкой: эксперты рассказали, когда подорожает валютаВидео

08:09

В боях с оккупантами на Донбассе погиб защитник из Ровненской области

07:43

"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардераВидео

07:42

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успехВидео

07:29

У оккупантов паника из-за наступления ВСУ, жены офицеров начали распродавать имущество - экспертВидео

06:46

В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

06:19

"Абстрактный пацифизм" и людоедская идеология: кто кого?мнение

04:30

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – ДикийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять