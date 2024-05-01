Мужчина нашел тайное отверстие в стене гостиной: то, что было внутри шокировало

Дакота Мор снес стену гостиной в городе Пеория, штат Иллинойс, когда обнаружил трогательное послание в бутылке, которую оставила девушка по имени Стефани Херрон

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Мужчина в ходе ремонта нашел неожиданное послание / Коллаж Главред, фото: Reddit, ua.depositphotos.com

Фраза "если бы эти стены могли говорить" никогда еще не была такой правдивой для плотника, который наткнулся на записку десятилетней давности, завернутую в бутылку. Дакота Мор работал над ремонтом дома неподалеку от Пеории, штат Иллинойс, когда сделал неожиданное открытие.

Сняв стену гостиной, он заметил слова "Записка 9/29/1975", написанные на раме красным цветом со стрелкой, указывающей на выемку, сделанную в дереве. За этой надписью стояла маленькая бутылочка и двухстраничная записка, оставленная в ней 14-летней Стефани Херрон, сообщает Mirror.

Дакота опубликовал на Reddit фотографии удивительной находки, которые трогательно раскрыли, какой была жизнь подростка в то время.

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Там было написано:

"Тому, кто это найдет: Сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Херрон. Я живу здесь с матерью, отцом (Эрнестом), Бекки и Валери. Джеральд Форд - президент. Миссис Лей - наша соседка. Мама беременна, и ребенок должен родиться со дня на день. Насколько нам известно, этот дом был построен в 1872 году. Мы его переделываем. С западной стороны дома проходит центральная железная дорога штата Иллинойс. Мы живем здесь уже 8 лет. Мой папа работает на Чикагской северо-западной железной дороге. В Грин-Вэлли проживает около 650 человек. Мне 14, Вэл 16 и Бекки 12. Я надеюсь, что вы будете счастливы в этом доме. Стеф ПС: Мою маму зовут Роуз Херрон. Она дипломированная медсестра. Она работает в доме престарелых Хоупдейл. Она родилась в Небраске. Она очень хорошая мать".

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Дакота рассказал Star Journal: "Я убирал мусор, поднял голову и увидел на стене надпись "Примечание". Я засунул туда свой мобильный телефон, сфотографировал его и увидел записку в этой бутылке. Вынул ее и прочитал записку. Это было так, будто эта 14-летняя девочка стояла там и разговаривала с нами, перенесла нас почти на полвека назад", - вспоминает он.

Что касается Стефани, то ей сейчас чуть за 60, после замужества она сменила фамилию на Пуату. Она также живет в Бруклине, Нью-Йорк, и имеет пятеро детей. Потрясенная мать рассказала тому же изданию, что она была "совершенно шокирована" находкой плотника и совсем забыла о послании, которое она написала в Зеленой Долине много лет назад.

"На самом деле, я забыла об этом. Жизнь продолжается, годы проходят. Я не могу поверить, насколько это поразило людей. Я получал записки от людей, которые помнят меня ребенком, росшим в Грин-Вэлли. Это было хорошее место для роста. И я получаю письма от людей, которых я не знаю, многие из них - учителя, которые вдохновляются тем, что их ученики делают то же самое сейчас", - рассказала она.

Помимо того, что Дакота нашла несколько монет, которые Стефани также спрятала в другой части дома, она рассказала, что нынешний владелец планирует встроить в стену теневой ящик, чтобы послания можно было выгравировать на дереве. Он также сказал, что они с владельцем надеются, что смогут пойти по следам Стефани.

"Мы оба собираемся оставить записку в стене, чтобы кто-то другой нашел ее в будущем", - добавил Дакота.

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