РФ выбрала новую цель для ударов баллистикой: в ВСУ сделали тревожное заявление

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал ракетные удары оккупантов РФ по Одессе.
В ночь на 1 мая баллистические ракеты "Искандер-М" РФ были нацелены на густонаселенные районы Одессы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Украинский офицер отметил, что атаки РФ направлены на то, чтобы запугать людей и дестабилизировать моральное состояние украинцев.
"Как мы видим, враг выбрал сейчас себе ключевой целью Одессу. Ранее он бил и продолжает бить в том числе по Харькову. На этот раз он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди", - пояснил он.
Спикер ВС пояснил, что удары РФ баллистическим вооружением связаны с тем, что такие ракеты гораздо сложнее перехватить силам ПВО.
"Только один комплекс, который уже доказал свою эффективность в бою, способен противостоять баллистике, это Patriot. И мы нуждаемся в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором", – добавил Евлаш.
Удары РФ по Одессе - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что россияне ударили баллистикой по Одессе. Российские ракеты повредили гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли три человека, еще трое - ранены.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ атаковала Одессу ракетами. Известно о погибших и пострадавших.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты. Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
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