РФ выбрала новую цель для ударов баллистикой: в ВСУ сделали тревожное заявление

Атаки РФ направлены на то, чтобы запугать людей и дестабилизировать моральное состояние украинцев, подчеркнул Илья Евлаш.

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Илья Евлаш прокомментировал удары по Одессе / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Facebook/DSNSODE

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал ракетные удары оккупантов РФ по Одессе.

В ночь на 1 мая баллистические ракеты "Искандер-М" РФ были нацелены на густонаселенные районы Одессы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Украинский офицер отметил, что атаки РФ направлены на то, чтобы запугать людей и дестабилизировать моральное состояние украинцев.

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"Как мы видим, враг выбрал сейчас себе ключевой целью Одессу. Ранее он бил и продолжает бить в том числе по Харькову. На этот раз он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди", - пояснил он.

Спикер ВС пояснил, что удары РФ баллистическим вооружением связаны с тем, что такие ракеты гораздо сложнее перехватить силам ПВО.

"Только один комплекс, который уже доказал свою эффективность в бою, способен противостоять баллистике, это Patriot. И мы нуждаемся в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором", – добавил Евлаш.

Удары РФ по Одессе - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что россияне ударили баллистикой по Одессе. Российские ракеты повредили гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли три человека, еще трое - ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ атаковала Одессу ракетами. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты. Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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