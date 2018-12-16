"Один из новейших самолетов": стали известны подробности крушения Су-27 на Житомирщине

На Житомирщине разбился Су-27 / Reuters

По делу о катастрофе истребителя Су-27 на аэродроме вблизи Житомира необходимо дождаться результатов экспертизы и анализа технической документации, на сегодняшний день на месте аварии работают, в частности, группа военных прокуроров аппарата Военной прокуратуры Центрального региона Украины и следователи Государственного бюро расследований.

"Какие-то факты, какие-то моменты, какие-то нюансы будут известны только после того, как будет проведена экспертиза и изучена техническая документация", - подчеркнул пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев в комментарии на канале 112 Украина.

Он также предположил, что на экспертизу и анализ документации может уйти как минимум неделя.

В свою очередь начальник пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что потерпевший катастрофу истребитель Су-27 был готов еще не один год выполнять задачи.

"В районе проведения полетов наблюдались сложные метеорологические условия... К таким условиям летчик был подготовлен, к выполнению задач", - рассказал он в эфире 112 Украина.

Игнат отметил, что разбившийся самолет был "сравнительно один из новейших, которые имеем сегодня на вооружении".

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"Он прошел ремонт на авиационно-ремонтных предприятиях "Укроборонпрома" в 2016 году. Авиационные двигатели самолета - в 2016 году государственное предприятие "Луцкий завод "Мотор" тоже провело капитальный ремонт этих двигателей. Поэтому самолет был готов еще не один год выполнять задачи", - рассказал начальник пресс-центра.

Он добавил, что сам полет длился около получаса. Пилот выполнял задание по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных условиях, отрабатывал упражнения.

Кроме того, начальник пресс-центра Воздушных сил ВСУ сообщил, что самолет был построен в 1987 году.

"Он поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом - в 90-х годах. То есть, летчик хорошо знал эту машину. И налет часов самолета и летчика почти равны", - сказал Игнат.

Напомним, 15 декабря около 15.00 на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27. В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.