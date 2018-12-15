Названо имя пилота, погибшего при крушении Су-27 под Житомиром

Су-27 по неизвестной причине потерпел крушение / Фото: пресс-служба Генштаба

В Житомирской области 15 декабря во время крушения истребителя Су-27 погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.

"Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. 1975 г.р., украинец, родился в г. Шостка Сумской обл. В Вооруженных Силах с 1992г. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27", - сказано в сообщении пресс-службы Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что майор Фоменко прошел обучение и был готов, как простым, так и к сложным метеорологическим условиям. В 2014 году он принимал участие в АТО. Не дождались Фоменко домой жена и дочь.

Александр Фоменко / Фото: пресс-служба Генштаба

Обстоятельства и причины гибели пилота выясняются.

Напомним, 15 декабря в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.