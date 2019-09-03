В России разбился штурмовик: СМИ раскрыли подробности

Самолет разбился сегодня на Ставрополье.
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае Российской Федерации разбился штурмовик воздушно-космических сил страны Су-25УБ, летевший без боекомплекта, пилотов ищут.
Самолет упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в безлюдной местности, на земле нет разрушений, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
По сведениям источников агентства, штурмовик разбился в Советском районе, место крушения найдено, однако не обнаружены ни пилоты, ни их парашюты.
"Нашли воронку, насчет пилотов ясности нет", - заявил собеседник.
Ранее СМИ писали, что в Мурманской области России при заходе на посадку потерпел крушение ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, выжили два члена экипажа - командир и штурман борта.