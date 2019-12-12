Загорелся единственный "авианосец" России: СМИ раскрыли подробности

На "авианосце" Адмирал Кузнецов произошел пожар / defence.ru

Загорелся российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов, с возгоранием боролись пожарные.

Адмирал Кузнецов загорелся во время огневых работ, работников эвакуировали, сообщили в центре судоремонта Звездочка.

Источник Интерфакса сообщил, что возгорание началось на второй палубе крейсера в энергоотсеке.

Позже появилась информация, что площадь пожара достигла 600 квадратных метров, был очень густой дым. Собеседник агентства говорил, что три человека, которые были в трюме во время возгорания, пропали, а потом двоих из пропавших нашли.

Напомним, Адмирал Кузнецов - единственный авианесущий крейсер в российском военно-морском флоте. Ранее сообщалось, что на палубу Адмирала Кузнецова рухнул башенный кран и сделал в ней брешь размером 4х5 метров.