"Пусть лежит. Это ж красиво": журналист показал фото крана, упавшего на палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов"

ТАКР "Адмирал Кузнецов" / minval.az

Оказалось, что башенный кран, рухнувший по время ЧП с плавучим доком ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) на палубу российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и проломивший в полетной палубе корабля брешь 4х5 метров, по версии российских ремонтников, абсолютно не мешает проведению плановых ремонтных работ на "Кузнецове".

Украинский журналист Андрей Клименко в Facebook приложил скриншот новости ТАСС от 1 ноября, где об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу Центра судоремонта "Звездочка".

"Кузнецов" и незапланированное дополнение в виде крана / Андрей Клименко/Фейсбук

"Кран плавдока ПД-50, который сейчас находится на палубе "Кузнецова", не препятствует выполнению запланированных работ", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе "Звездочки" заявили, что плановые работы ведутся на других участках - так, основной объем проводится во внутренних помещениях корабля, а нештатная ситуация и башенный кран на палубе на сроки ремонта ТАКР не повлияют.

При этом он признался, что вопрос удаления башенного крана с палубы "пока прорабатывается", а как будут снимать конструкцию - вообще еще не понятно.

Ранее, 30 октября, населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.