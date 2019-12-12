  1. Главная
  3. Мир

"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек

12 декабря 2019, 16:37

Ситуация с пожаром на единственном российском авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов по-прежнему продолжает оставаться сложной.

Адмирал Кузнецов, пожар, крейсер
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов / ТАСС

В ходе тушения возгорания на единственном авианесущем российском крейсере Адмирал Кузнецов было решено залить пылающий энергоотсек водой.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник. По его данным, ситуация с возгорание на корабле все еще "достаточно серьезная", продолжается ликвидация пожара и борьба за живучесть судна.

"Штаб принял решение  на затопление отсеков. Это конец. Собственно, проблема затопления отсеков заключается в том, что реальное состояние корабля далеко от штатного. На корабле ремонт, с большим количеством отдраенных штатных и прорезанных ремонтных отверстий, а так же демонтажем ряда агрегатов, включая те, что имеют прямое отношение к борьбе за живучесть. А те, что не демонтированы, могут быть просто выведены из действия на время ремонта. По факту речь идет о затоплении отсеков тяжело поврежденного корабля, и это - риск", - крайне пессимистически оценили решение о затоплении энергоотсека в Telegram-канале Капитан Врунгель.

Напомним, ранее, днем в среду, 12 декабря, в порту Мурманска произошло крупное возгорание на авианесущем российском крейсере Адмирал Кузнецов. Как видно на опубликованных в Сети выдеозаписях, вся палуба капитально ремонтируемого судна оказалась окутанная клубами дыма.

Россия пожар Адмирал Кузнецов
Сейчас вы просматриваете новость «"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:53
Уайлдер: Джошуа не согласился драться со мной за 50 млн долларов
16:38
Задержания по делу Шеремета. Брифинг Зеленского, Авакова и Рябошапки онлайн Видео
16:37
"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек Видео
16:25
Роналду грубо оттолкнул болельщика после матча Лиги чемпионов Видео
15:57
ГПУ не заводила дел против Павелко - адвокат президента УАФ
15:45
Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые
15:41
"Секс на новом матрасе": в Раде "спалили" срамную переписку "слуги народа"
15:33
"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения Путина
15:31
Дело о катастрофе рейса МН17: в РФ объяснили отказ выдать Нидерландам Цемаха
15:30
Главная сенсация Лиги чемпионов встретился с представителями двух топ-клубов
15:16
"В полной версии": в Сети выложили для россиян бесплатно и без цензуры Слугу народа
15:03
"Агрессия и маты": в Киеве учительница погорела на буллинге
15:03
Звезда Шахтера обвинил партнеров в неуважении к клубу
15:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
14:59
"Бил с ноги по голове": задержанный подросток рассказал, как убивали волонтера в Бахмуте
14:52
"Немедленно решать проблему": Труба забил тревогу из-за урезания зарплат в ГБР
14:48
"Обычная технология": в СБУ объяснили, как пропагандисты Звезды попали в Украину
14:36
Экс-тренер Динамо может возглавить клуб из России
14:31
Украину скуют морозы и завалит снегом: синоптик назвал даты
14:29
"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ
14:29
Лужков похоронен: СМИ узнали, почему на прощании гроб был закрыт Фото
14:24
Поляки-забияки: взрослые мужчины отдубасили школьников из Украины
14:09
Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
13:58
"Мне 54 года и я не...": Порошенко решил хайпануть и пошел по стопам Зеленского Видео
13:57
Погром во Львове: неизвестные сорвали сессию горсовета Видео
13:54
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
13:36
В Украине изменили противопоказания к прививкам: кому нельзя делать
13:35
"Заткнись, Малюська грантоедская": блогер прошелся по заявлению министра
13:15
"Мы в центре Киева": пропагандисты РФ слетелись в Украину после приглашения Зеленского
13:11
Новая хворь: Всплыла правда о лечении и болезни Заворотнюк
13:06
Путин лично проверит Керченский мост на поезде: названа дата
12:51
У Путина оценили снятие с телеэфира в РФ сериала с Зеленским
12:39
Ведьмак 2019: финальный трейлер и потрясающая картина мира Видео
12:37
Лужков умер из-за редчайшего осложнения - СМИ
12:35
"Меня на долго не хватит": министр Малюська задумался об увольнении
12:13
Пожар на единственном "авианосце" РФ: названа возможная причина Видео
12:12
"Чтоб ты сдох! П*ц, старый пиз*абол": в Одессе маршрутчик с пассажиром устроили драку Видео
12:10
В России затонула подлодка: раскрыта причина
12:09
"Совок головного мозга": чиновники Гоструда в Харькове сделали своим гимном хит Кобзона Видео
11:53
Подчинение и унижение: Pornhub опубликовал предпочтения украинцев в 2019 году
11:42
"Выкручивают руки": в России запаниковали из-за новых санкций США
11:35
Рада продлила на год закон об особом статусе ОРДЛО
11:26
В Киеве частично перекроют один из мостов: куда не стоит ехать
11:22
Явный обожатель и губительная страсть: что прочит гороскоп на 12 декабря
11:21
Загорелся единственный "авианосец" России: СМИ раскрыли подробности
11:10
Страшная зрада: отменит ли Рада закон о языке мнение
11:05
В Раде пошли на радикальный шаг после "жесткого махача": подробности
10:56
Акции протеста на коньках: под Офисом президента начали заливать каток Видео
10:53
Драка в Раде: задержаны двое свободовцев, еще один – в розыске Видео
10:45
Вільна: вышел клип на саундтрек фильма Віддана с Кароль и Саниной Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять