"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек

Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов / ТАСС

В ходе тушения возгорания на единственном авианесущем российском крейсере Адмирал Кузнецов было решено залить пылающий энергоотсек водой.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник. По его данным, ситуация с возгорание на корабле все еще "достаточно серьезная", продолжается ликвидация пожара и борьба за живучесть судна.

"Штаб принял решение на затопление отсеков. Это конец. Собственно, проблема затопления отсеков заключается в том, что реальное состояние корабля далеко от штатного. На корабле ремонт, с большим количеством отдраенных штатных и прорезанных ремонтных отверстий, а так же демонтажем ряда агрегатов, включая те, что имеют прямое отношение к борьбе за живучесть. А те, что не демонтированы, могут быть просто выведены из действия на время ремонта. По факту речь идет о затоплении отсеков тяжело поврежденного корабля, и это - риск", - крайне пессимистически оценили решение о затоплении энергоотсека в Telegram-канале Капитан Врунгель.

Напомним, ранее, днем в среду, 12 декабря, в порту Мурманска произошло крупное возгорание на авианесущем российском крейсере Адмирал Кузнецов. Как видно на опубликованных в Сети выдеозаписях, вся палуба капитально ремонтируемого судна оказалась окутанная клубами дыма.