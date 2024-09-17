Когда лучше пересадить смородину - осенью или весной: хозяйка рассказала о важном правиле

Ягоды смородины являются кладовой витаминов для организма человека. Но для того, чтобы собирать высокий урожай смородины дома, необходимо прежде всего вовремя и правильно посадить кусты и правильным образом за ними ухаживать.
Автор YouTube-канала "Дім и присадибна ділянка" рассказала, как правильно посадить черную смородину осенью и весной, чтобы куст дал хороший урожай.
"Высаживать смородину можно на протяжении всей вегетации - и весной, и осенью. Но весной у смородины слишком быстро раскрываются почки, поэтому будет немного времени между моментом, когда оттает почва и началом сокодвижения в кусте, и можно не успеть посадить. Поэтому и предлагается именно осенняя посадка - после листопада, когда сокодвижение замедляется и растение готовится вступить в период покоя", - говорится в видео.
Но, конечно, надо следить за прогнозом погоды, отмечает хозяйка. Если, например, высаживать в октябре, то в любое время могут начаться морозы.
"Для того, чтобы укоренился саженец, нужно не менее 3-4 недель, и в течение этого промежутка времени температура не должна опускаться ниже нуля градусов", - объяснила она.
Смотрите видео о том, когда лучше пересадить смородину:
Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"
У Youtube-канала "Дом и приусадебный участок" более ста тысяч подписчиков. Он был зарегистрирован 31 августа 2020 года.
Канал специализируется на советах по садоводству и огородничеству. Также авторы делятся рецептами заготовок на зиму и другими полезными советами. Всего на канале более 400 видео.
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