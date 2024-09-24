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Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в Украине

Руслана Заклинская
24 сентября 2024, 15:36
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Из-за сложности выращивания, 99% пасты васаби на рынке - это имитация.
Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в Украине
Что украинцам дают вместо васаби / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Васаби - это ярко-зеленая паста, которая подается вместе с суши и другими японскими блюдами, давно завоевала сердца любителей острой пищи. Ее острый, несколько сладковатый вкус добавляет блюдам пикантности и неповторимого аромата.

Что нам дают вместо васаби

В большинстве заведений и магазинов нам предлагают имитацию васаби. Вместо Eutrema wasabi обычно используют смесь хрена, горчицы и пищевых красителей, которые имитируют вкус и цвет васаби. Причиной этого является высокая стоимость настоящего васаби, что объясняется сложностью его выращивания.

Купить настоящий васаби в Украине сложно - в основном предлагаются продукты, содержащие смесь васаби и хрена. Цена зависит от содержания васаби: порошок стоит от 50 грн за 100 граммов, паста - от 100 грн за 50 граммов.

Васаби является одним из самых дорогих растений на планете - его стоимость достигает 250 долларов за килограмм. Если бы настоящий васаби подавали к суши, его стоимость была бы от 3 до 5 долларов за порцию.

Как делают настоящий васаби

Растение Eutrema wasabi, из корня которого изготавливают васаби, растет на берегах горных рек и требует холодной проточной воды. Технология выращивания сложная и остается такой уже более тысячи лет. Поэтому настоящий васаби можно попробовать только в странах, где его выращивают, и цена такого деликатеса соответственно высока.

Выращивание васаби началось еще в IX веке. Сейчас его культивируют в Японии, на Тайване, в США, Китае, Корее и Новой Зеландии. Настоящий васаби выращивается двумя способами: в холодной горной воде или на огороде. Растение растет в прохладной, чистой воде на склонах гор и может созревать до трех лет.

Сначала корень растения очищают, а затем трут на специальной терке. Полученную пасту используют сразу после приготовления, поскольку она быстро теряет свой аромат и вкус.

В традиционных японских ресторанах, где подают настоящий васаби, вы почувствуете заметную разницу - он имеет более нежный и сложный вкусовой профиль, по сравнению с имитацией.

Смотрите видео, как растет васаби:

Чем полезен васаби для организма

Васаби - это не только пикантная приправа к суши, но и источник многочисленных полезных компонентов. В его составе содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и фитохимикаты. Одним из основных веществ являются изотиоцианаты, которые придают васаби характерную остроту, пишет Roll club.

Изотиоцианаты обладают рядом полезных свойств. Они известны своим противовоспалительным, антибактериальным и антиоксидантным эффектом. Это означает, что васаби может помогать в защите организма от инфекций и воспалений.

Васаби также богат витамином С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить клетки от свободных радикалов. Витамины группы B, которые содержатся в васаби, способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровья нервной системы. В состав также входят такие важные минералы, как калий, кальций и магний, играющие ключевую роль в поддержании здоровья костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Его антибактериальные и противовоспалительные свойства способствуют уменьшению риска развития инфекций, что особенно полезно при употреблении сырых рыбных блюд, таких как суши.

Можно ли есть васаби просто так

Васаби имеет чрезвычайно насыщенный вкус, поэтому его редко едят в больших количествах. В традиционной японской кухне его используют как приправу для усиления вкуса блюд, а не как отдельный ингредиент.

Употребление васаби в больших количествах может вызвать раздражение слизистой оболочки рта и носоглотки из-за его остроты. Лучше использовать васаби в сочетании с другими ингредиентами, такими как рис, рыба или овощи, чтобы сделать его вкус более приятным и мягким.

Что известно о Roll club?

Roll club - это украинская сеть заведений, которая готовит суши и доставляет их. На своем сайте они также публикуют различные материалы, которые рассказывают больше о японской кухне.

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