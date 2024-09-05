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Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

Даяна Швец
5 сентября 2024, 17:16
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То, что ваш ребенок ест перед сном, может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать.
Дети, сон
Как помочь ребенку заснуть быстрее / Коллаж Главред, фото: pexels

Восстановить режим сна после летних каникул бывает для родителей довольно сложной задачей. Чада привыкли жить по сценарию постоянного отдыха и высыпания до обеда, поэтому попытка сделать это одним движением может обернуться кошмаром.

Эксперт Мартин Сили дал Mirror главные хитрости, как вернуть непоседу к режиму сна. Одним из советов является порадовать ребенка вкусностями.

Что есть на ночь, чтобы спать хорошо?

Именно овсяное печенье может стать билетом к привычному режиму.

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"То, что ваш ребенок ест перед сном, также может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать. Такие продукты, как овсяное печенье, бананы и молоко, содержат аминокислоту под названием триптофан. Это вызывает у них сонливость и, следовательно, больше шансов заснуть", - объясняет Сили.

Эксперт объясняет, что вызвать сонливость могут продукты, богатые триптофаном.

Как наладить режим сна ребенку?

Мартин Сили также вспоминает классическую историю, когда перед сном у ребенка появляется множество срочных дел, которые нужно решить здесь и сейчас.

"Это сложно, но постарайтесь быть твердыми и дайте им понять, что когда они ложатся в кровать, они должны оставаться в ней. Если они все-таки встанут с кровати, не реагируйте, а просто проведите их обратно в кровать, ничего не говоря. Это еще больше подтверждает правило, что когда вы ложитесь в постель, вы остаетесь в постели до утра", - подчеркивает он.

Что такое вещий сон?

Осознанное сновидение (оно же вещий сон) - измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон и может в той или иной степени управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием, пишет "Википедия".

Почему нельзя пользоваться телефоном перед сном?

Свет от экрана будет подавлять действие мелатонина, поэтому Сили советует родителям забирать у детей электронные устройства по крайней мере за два часа до сна. Начинайте с 15 минут и постепенно увеличивайте это время, воспитывая в малышах силу воли.

"Это может быть очень сложно, особенно если вы регулярно даете своему ребенку свое устройство, чтобы занять его. Однако синий свет, который излучает планшеты и телефоны, может заставить его подумать, что сейчас день, несмотря на то, что на улице темно", - подытожил эксперт.

Также Главред советует прочитать, почему нельзя фотографировать спящих детей. Несмотря на неосторожность многих людей, есть немало теорий о том, почему нельзя фотографировать человека, когда он спит.

Как известно, эксперты также рассказали, где никогда нельзя ставить кровать. Правильное расположение кровати в спальне - это важный фактор, который влияет на самочувствие и здоровье каждого человека, отмечает мастер фэн-шуй.

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