С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

Для решения проблемы засоренного унитаза понадобится всего несколько минут вашего времени.

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Лайфхак, как пробить туалет пищевой пленкой / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если у вас засорился унитаз, вода уже поднимается до края, а сантехника ждать долго, есть один простой трюк с пищевой пленкой, чтобы быстро решить проблему. Эксперты Yourrepair рассказали, как это сделать правильно.

Порой все лайфхаки с вантузом и сантехническим тросиком не помогают, а в унитаз залиты все возможные средства: сода, уксус, различная бытовая химию. В таком случае стоит переходить к более проверенному и эффективному методу. Вам понадобится всего несколько минут вашего времени.

Что потребуется:

Старое полотенце

Пищевая пленка

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни. видео дня

Способ применения:

Убедитесь, что поверхность унитаза сухая, ведь вы будете обертывать его тремя слоями пленки. Надо сделать герметичное покрытие, чтобы воздух не проникал внутрь. Поднимите крышку унитаза. Проверьте, хорошо ли пленка прилегает к фарфору, чтобы не осталось щелей. Нажмите кнопку смыва. Пленка начнет надуваться под давлением воды, и вам нужно будет осторожно нажать на нее. Это создаст обратное давление, которое протолкнет засор дальше по трубе, и унитаз разблокируется.

''Этот метод особенно эффективен, если у вас высокое давление воды. Если же оно низкое, результат может быть не таким заметным'', - обращают внимание эксперты.

Почему течет вода в унитазе? Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

Как отмыть плитку в ванной - инфографика/ Главред

Другие интересные лайфхаки для уборки дома:

Есть еще один способ, как пробить унитаз без вантуза - обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент. Для этого нужно срезать дно бутылки и прикрепить ее, например, к ручке от швабры, или же просто плотно закройте горлышко бутылки. Так вы создадите нечто подобное вантузу.

Также эксперты поделились, как отмыть желтую полосу в унитазе. Существует несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.

Если вы не знаете, чем отбелить ободок унитаза, то удивитесь, когда увидите, что для успешной его очистки понадобится еще и обычный лимон. Еще один лайфхак, чем отмыть ободок унитаза от желтизны, предлагает Главред.

Главред также рассказал о способе, который выручит каждую хозяйку - как правильно мыть мультиварку внутри. Она очень быстро загрязняется, и мыть ее не так просто.

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