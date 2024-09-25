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С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

Даяна Швец
25 сентября 2024, 16:06
28
Для решения проблемы засоренного унитаза понадобится всего несколько минут вашего времени.
пленка, туалет
Лайфхак, как пробить туалет пищевой пленкой / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если у вас засорился унитаз, вода уже поднимается до края, а сантехника ждать долго, есть один простой трюк с пищевой пленкой, чтобы быстро решить проблему. Эксперты Yourrepair рассказали, как это сделать правильно.

Порой все лайфхаки с вантузом и сантехническим тросиком не помогают, а в унитаз залиты все возможные средства: сода, уксус, различная бытовая химию. В таком случае стоит переходить к более проверенному и эффективному методу. Вам понадобится всего несколько минут вашего времени.

Что потребуется:

  • Старое полотенце
  • Пищевая пленка

Как часто мыть унитаз?

Гигиены ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

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Способ применения:

  1. Убедитесь, что поверхность унитаза сухая, ведь вы будете обертывать его тремя слоями пленки.
  2. Надо сделать герметичное покрытие, чтобы воздух не проникал внутрь.
  3. Поднимите крышку унитаза.
  4. Проверьте, хорошо ли пленка прилегает к фарфору, чтобы не осталось щелей.
  5. Нажмите кнопку смыва.
  6. Пленка начнет надуваться под давлением воды, и вам нужно будет осторожно нажать на нее.
  7. Это создаст обратное давление, которое протолкнет засор дальше по трубе, и унитаз разблокируется.

''Этот метод особенно эффективен, если у вас высокое давление воды. Если же оно низкое, результат может быть не таким заметным'', - обращают внимание эксперты.

Почему течет вода в унитазе?

Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной - инфографика/ Главред

Другие интересные лайфхаки для уборки дома:

Есть еще один способ, как пробить унитаз без вантуза - обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент. Для этого нужно срезать дно бутылки и прикрепить ее, например, к ручке от швабры, или же просто плотно закройте горлышко бутылки. Так вы создадите нечто подобное вантузу.

Также эксперты поделились, как отмыть желтую полосу в унитазе. Существует несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.

Если вы не знаете, чем отбелить ободок унитаза, то удивитесь, когда увидите, что для успешной его очистки понадобится еще и обычный лимон. Еще один лайфхак, чем отмыть ободок унитаза от желтизны, предлагает Главред.

Главред также рассказал о способе, который выручит каждую хозяйку - как правильно мыть мультиварку внутри. Она очень быстро загрязняется, и мыть ее не так просто.

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