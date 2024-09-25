С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

Если у вас засорился унитаз, вода уже поднимается до края, а сантехника ждать долго, есть один простой трюк с пищевой пленкой, чтобы быстро решить проблему. Эксперты Yourrepair рассказали, как это сделать правильно.
Порой все лайфхаки с вантузом и сантехническим тросиком не помогают, а в унитаз залиты все возможные средства: сода, уксус, различная бытовая химию. В таком случае стоит переходить к более проверенному и эффективному методу. Вам понадобится всего несколько минут вашего времени.
Что потребуется:
- Старое полотенце
- Пищевая пленка
Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
Способ применения:
- Убедитесь, что поверхность унитаза сухая, ведь вы будете обертывать его тремя слоями пленки.
- Надо сделать герметичное покрытие, чтобы воздух не проникал внутрь.
- Поднимите крышку унитаза.
- Проверьте, хорошо ли пленка прилегает к фарфору, чтобы не осталось щелей.
- Нажмите кнопку смыва.
- Пленка начнет надуваться под давлением воды, и вам нужно будет осторожно нажать на нее.
- Это создаст обратное давление, которое протолкнет засор дальше по трубе, и унитаз разблокируется.
''Этот метод особенно эффективен, если у вас высокое давление воды. Если же оно низкое, результат может быть не таким заметным'', - обращают внимание эксперты.
Почему течет вода в унитазе?
Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.
Другие интересные лайфхаки для уборки дома:
Есть еще один способ, как пробить унитаз без вантуза - обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент. Для этого нужно срезать дно бутылки и прикрепить ее, например, к ручке от швабры, или же просто плотно закройте горлышко бутылки. Так вы создадите нечто подобное вантузу.
Также эксперты поделились, как отмыть желтую полосу в унитазе. Существует несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.
Если вы не знаете, чем отбелить ободок унитаза, то удивитесь, когда увидите, что для успешной его очистки понадобится еще и обычный лимон. Еще один лайфхак, чем отмыть ободок унитаза от желтизны, предлагает Главред.
Главред также рассказал о способе, который выручит каждую хозяйку - как правильно мыть мультиварку внутри. Она очень быстро загрязняется, и мыть ее не так просто.
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