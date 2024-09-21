Как правильно мыть мультиварку внутри: способ, который выручит каждую хозяйку

Если вы не знаете, как удалить жир с мультиварки и почистить сам нагревательный элемент, можете попробовать способ, который предлагается в материале.

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Как помыть мультиварку внутри от жира, чтобы она стала чистая и как новая / Скриншот YouTube

Для многих мультиварка стала незаменимым прибором на кухне. Она помогает готовить разные блюда и экономит время. Однако мультиварка очень быстро загрязняется, и мыть ее не так просто. Поэтому появляется проблема, как избавиться от жира в мультиварке внутри. Мы расскажем о способе, который поможет отмыть вашу мультиварку.

Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter показал, как мыть мультиварку, и поделился советом относительно очистки нагревательного элемента.

Как почистить мультиварку внутри

Подготовьте мультиварку к очистке

Для начала нужно выключить мультиварку из розетки и отсоединить от нее шнур. После этого снимаем клапан сверху, как показано на видео, и разбираем его. Если крышка съемная (та крышка, которая идет под верхней крышкой), нужно нажать на два выступа, после чего ее можно будет мыть.

Что понадобится для мытья мультиварки

Чтобы помыть мультиварку, нам понадобятся губка, поролоновая мочалка, ватный диск, зубная щетка для труднодоступных мест, моющее средство, и спирт 96%.

Моем мультиварку

Для начала можно помыть в раковине клапан и крышку, если она съемная. Далее наносим моющее средство на крышку, которая закрывает мультиварку. Стараемся, чтобы вода не попадала на нагревательный элемент, иначе он может испортиться.

Тщательно протираем мультиварку от моющего средства, чтобы оно не осталось внутри прибора. Делаем это несколько раз, после чего протираем сухой тряпкой.

То же самое делаем и снаружи мультиварки.

Чем мыть нагревательный элемент мультиварки

Здесь нужно быть очень внимательным. Нельзя, чтобы вода или моющее средство попали под нагревательный элемент. Если туда попадет средство, то его оттуда вымыть уже не получится.

Поэтому оттирать дно мультиварки нужно губкой, промакивая ее в 96% спирте. Как это делать – показано на видео.

Собираем мультиварку

После того, как мультиварка полностью стала чистой, ставим на место клапан, нижнюю крышку и все протираем насухо.

Смотрите видео, в котором показан хороший совет, как отмыть мультиварку от жира:

Что такое Mr. Top Experimenter? Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.

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