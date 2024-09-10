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Как помыть мультиварку внутри и снаружи: лучшие лайфхаки

Анна Косик
10 сентября 2024, 04:57
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Если вы любите скорость в приготовлении пищи и уборке кухни после этого, стоит знать, как быстро отмыть мультиварку от жира.
Мультиварка
Мультиварка засияет чистотой с этими средствами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Мультиварка - один из тех бытовых приборов, который особенно ценится хозяйками. Однако с ней бывают и сложности, ведь не все знают - можно ли мыть мультиварку внутри, как это правильно делать и какими средствами.

Известная телеведущая Марта Стюарт на своем сайте поделилась лайфхаками, как очистить чашу мультиварки от нагара или других загрязнений, а также другие элементы прибора.

Чтобы правильно почистить мультиварку, обычно достаточно нескольких простых средств, таких как горячая вода с моющим средством. Большинство чаш можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Часто хозяйки сомневаются, можно ли мыть мультиварку содой. Ответ очевиден - да. Пищевая сода и уксус - отличные помощники для удаления стойких загрязнений.

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Для чистки крышки, снимите ее и обработайте влажной тряпкой с мыльным раствором. Зубная щетка поможет очистить труднодоступные места, в частности края и углы под крышкой. Резиновое уплотнение рекомендуется замочить в горячей мыльной воде. Если в вашей модели есть функция пара, она также может помочь избавиться от застарелых остатков пищи.

После сборки мультиварки стоит добавить в нее две чашки воды и столовую ложку лимонной цедры или белого уксуса и запустить режим пара. После этого все части нужно тщательно высушить.

Еще одна непростая задача - определить, чем можно почистить нагревательный элемент мультиварки. Если он загрязнен, сначала подождите, пока остынет. Используйте сухую ткань или мягкую абразивную губку для аккуратной чистки, чтобы не повредить прибор.

Для удаления пригоревшей пищи рекомендуется сделать пасту из пищевой соды и моющего средства, нанести ее на загрязненные места и оставить на час. Пищевая сода эффективно расщепляет жиры и облегчает очистку без значительных усилий.

Еще один вариант, который развеивает сомнения, можно ли мыть мультиварку уксусом, это смесь 2 ложек с таким же количеством соды. Смесь уксуса и соды нужно добавить к воде в чашу и установить низкий режим нагрева на час. После остывания чашу можно помыть в посудомоечной машине или вручную.

Большинство съемных частей мультиварки также можно мыть в посудомоечной машине, но электрические элементы никогда не следует погружать в воду.

Кто такая Марта Стюарт?

Марта Стюарт - американская бизнесвумен, которая занимается розничной торговлей, писательница и медийная личность. Как основатель Martha Stewart Living Omnimedia, она достигла успеха благодаря различным бизнесам, включая издательство, телерадиовещание, мерчандайзинг и электронную коммерцию. Она написала многочисленные бестселлеры, является издателем журнала "Марта Стюарт ливинг" и вела две синдицированные телевизионные программы: "Жизнь Марты Стюарт", которая выходила с 1993 по 2004 год, и "Марта", которая выходила с 2005 по 2012 год, пишет Википедия.

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