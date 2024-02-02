Чем отмыть застарелый жир с мультиварки: легкий, но очень эффективный способ

Вы узнаете, как почистить мультиварку лимонной кислотой и моющим средством правильно, когда попробуете хороший раствор, который поможет отмыть жир.

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Как отмыть мультиварку от старого жира и грязи / Скриншот: youtube.com/@TvoiPovarenok

Каждая хозяйка знает, что мультиварка стала незаменимым средством на кухне. Можно приготовить большое количество блюд в автоматическом режиме, что упрощает саму готовку. Однако она быстро загрязняется, поэтому многие часто интересуются, как правильно почистить мультиварку внутри. Мы расскажем вам о способе, который поможет решить проблему.

Как помыть мультиварку внутри от жира

Приготовьте раствор для чистки мультиварки

Берем небольшую емкость и наливаем туда 3-4 столовые ложки любого моющего средства. Добавляем 1 столовую ложку лимонной кислоты и все тщательно перемешиваем. Раствор готов к применению.

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Наносим раствор и ждем 3-5 минут

Губкой наносим раствор, как внутри, так и снаружи, на всю мультиварку, включая труднодоступные места, которые можно прочищать зубной щеткой.

Оставляем раствор на мультиварке на пару минут, чтобы средство вступило во взаимодействие с жиром.

Чистим и моем мультиварку

Все загрязненные участки мультиварки должны хорошо отчищаться. Чистим электрокастрюлю и тщательно смываем моющее средство водой.

Благодаря этому способу ваша мультиварка станет чистой и как новой.

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