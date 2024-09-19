Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

Иногда домашние задачи для школьников удивляют даже опытных математиков.

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Не все с первого раза смогли решить задачу правильно / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Выполнение школьных домашних заданий иногда становится бременем не только для детей, но и для их родителей. Так и случилось с Энджи Вернер. Как пишет Mirror, она была крайне разочарована, когда ее ребенок вернулся из школы со сложной задачей.

В соцсетях Энджи опубликовала фото задания по математике своего ребенка. Сотни других пользователей вместе с мамой школьницы начали ломать голову над ответом.

Текст задачи звучит так: "Для участия в выставке зарегистрировались 49 собак. Маленьких собак на 36 больше, чем больших. Сколько маленьких собак было зарегистрировано?"

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Задача о собаках / фото: teachermisery

Некоторые пользователи предположили, что ответ - 36. Один из них написал: "Я не математик, но, кажется, это довольно легко. Ответ - 36, правильно?" Другой, довольно уверенный в себе, заявил: "Сначала сказано: Есть 49 собак, которые зарегистрировались для участия'. Поэтому ответ - 49".

Некоторые люди предлагали другие варианты ответа, например 13, но это тоже было неправильно. Возможно вы можете решить эту задачу?

Потому что несколько сообразительных пользователей таки нашли правильный ответ, а он следующий: пусть количество больших собак равно x. Количество маленьких собак = x + 36, тогда x + x + 36 = 49, 2x = 13, x = 6,5. Следовательно, количество больших собак = 6,5. Количество маленьких собак = 42,5, поэтому вопрос требует уточнения.

Очевидно, что количество собак не может быть 42,5, поэтому потом выяснилось, что задача была просто неправильно сформулирована. Однако именно этот ответ считается правильным.

Что такое The Daily Mirror? The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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