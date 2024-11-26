Что было раньше – курица или яйцо: ученые поразили неожиданным ответом

Первые цыплята появились примерно еще 58 тысяч лет назад, установили ученые.

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Ученые разгадали загадку про яйцо и курицу / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Myriams-Fotos

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Первая существующая курица была результатом генетической мутации

Ученые доказали, что яйца были первыми

Многих наверняка интересует ответ на извечный вопрос о том, что было первым – курица или яйцо. Ученые говорят о том, что впервые яйца появились в связи с эволюцией первых амниот миллионы лет назад, ведь до этого большинство животных полагались на воду для размножения.

Специалисты уточняют, что яйцеклетка – это просто закрытый мембраной сосуд, внутри которого эмбрион может расти и развиваться, пока не сможет выжить самостоятельно. Однако в определенный момент начал развиваться другой вид яйцеклетки, которая имела три дополнительных оболочки внутри: хорион, амнион и аллантоис, пишет Science.

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Каждая мембрана имеет свою функцию, но добавление всех этих дополнительных слоев обеспечило удобную закрытую систему жизнеобеспечения "все-в-одном": эмбрион может принимать запасенные питательные вещества, накапливать излишки отходов и дышать без внешней водной среды. Дополнительные жидкости, содержащиеся в амнионе, а также крепкая наружная оболочка также обеспечивают дополнительную защиту.

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Когда появились первые цыплята

Самая первая существующая курица была результатом генетической мутации, произошедшей в зиготе, произведенной двумя протокурицами. Это означает, что две протокурицы спариваются, объединяя свою ДНК, чтобы образовать клетку первой курицы.

Вместе с тем, учитывая, что амниотические яйца появились примерно 340 миллионов лет назад, а первые цыплята появились примерно 58 тысяч лет назад.

Что известно о первых куриных яйцах

При этом некоторые исследователи обращают внимание на то, что курица была раньше яйца. Это утверждение возникло от некоторых исследователей, которые изучали, как образуется скорлупа куриных яиц (из карбоната кальция). Куры получают кальций для производства яичной скорлупы из диетических источников.

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А один из таких белков (овоклеидин-17 - или сокращенно OC-17), содержится только в яичнике курицы, что приводит к предположению, что курица должна была появиться раньше куриного яйца, поскольку без OC-17 может быть не формирование куриные яйца.

В свою очередь ученые поясняют, что яйца, конечно, появились раньше кур, но не куриные яйца — одно без другого не может быть. Однако если нам обязательно пришлось выбрать сторону, основываясь на эволюционных доказательствах, то яйца были первыми.

Напомним, ранее сообщалось о двух самых лучших способах, как хранить яйца долго. Несколько простых способов помогут хранить яйца длительное время, и в определенных случаях этот продукт долго будет оставаться свежим даже без холодильника.

Как ранее сообщал Главред, опубликован способ, как проверить свежесть куриных яиц, не разбивая скорлупу. Определить, свежие ли яйца, можно с помощью простого теста, не разбивая скорлупу.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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