Не испортятся и не замерзнут: где и как правильно хранить летние шины зимой

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить шины в хорошем состоянии, обеспечив их надежность и безопасность при использовании в летний сезон.

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Правила хранения шин в зимний период / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нужно сделать с летними шинами зимой

В чем разница хранения шин с дисками и без

При какой температуре необходимо хранить шины

Эксперты в автомобильной сфере советуют уделять особое внимание хранению летних шин в зимний период. Это позволяет продлить их срок службы и избежать повреждений, таких как растрескивание, деформация или потеря эластичности, объясняет Главред со ссылкой на Wheel-news.

Как подготовить шины к хранению

Перед тем как оставить шины на зиму, их необходимо:

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Тщательно очистить от грязи, пыли и остатков дорожных реагентов, используя мыльный раствор и мягкую щетку.

Хорошо высушить, чтобы предотвратить образование коррозии на металлических элементах.

Условия хранения

Шины следует хранить в сухом и прохладном помещении, где температура держится в пределах +10...+25°C. Стоит избегать прямых солнечных лучей и контакта с агрессивными химическими веществами, которые могут повредить резину.

Оптимальная влажность воздуха - 50-60%.

Без дисков: храните шины в вертикальном положении, расставив их на полках или специальных стойках, чтобы предотвратить деформацию.

С дисками: шины можно складывать горизонтально друг на друга или подвешивать за диски. В этом случае важно периодически менять их положение для равномерного распределения веса.

Осмотр перед использованием

Весной перед установкой шин обязательно осмотрите их на наличие трещин, порезов или других повреждений. Если обнаружены дефекты, лучше обратиться к специалистам для оценки состояния резины и возможного ремонта.

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