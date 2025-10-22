150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

В посте утверждалось, что фермер не смог продать свой урожай и решил бесплатно раздать картофель всем желающим.

Житель польского села Домбровица стал жертвой обмана в соцсетях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Пока неизвестно, кто первым распространил ложную информацию

Местные жители признались, что просто поддались ажиотажу

Житель польского села Домбровица стал жертвой обмана в соцсетях. После вирусной публикации, в которой утверждалось, что он якобы раздает свой урожай, с поля пропали все 150 тонн картофеля. Пост, быстро разошедшийся по польским соцсетям, утверждал, что фермер по имени Петр не смог продать свой урожай и решил бесплатно раздать картофель всем желающим. Об этом пишет Nowiny24.

Сотни людей поверили этой информации и приехали на поле мужчины, наполняя мешки и даже грузовые прицепы. Некоторые, как выяснилось позже, забрали десятки тонн картофеля. Когда фермер вернулся домой, он увидел опустевшее поле.

"Я был в шоке. Мне 68 лет, и я никогда не сталкивался с таким. Это как кошмар из фильма. Надеюсь, те, кто забирал картошку, свяжутся со мной. Иначе дело может дойти до прокуратуры", - рассказал Петр местным журналистам.

Пока неизвестно, кто первым распространил ложную информацию. Однако, когда урожай исчез, в соцсетях активно гуляло видео с подписью: "Фермер выбросил 150 тонн картошки и сказал, чтобы все забрали бесплатно".

Некоторые местные жители признались, что просто поддались ажиотажу. Один мужчина рассказал, что взял два мешка, потому что "увидел толпу и не удержался". Но другие грузили по шесть прицепов, около 60 тонн каждый.

Фермер возделывает землю уже 25 лет и пока не обратился в полицию, надеясь, что часть урожая все же вернут. По его словам, за последние дни ему позвонило около 70 человек, включая 15 журналистов.

"Я в растерянности. Все произошло так быстро, что не верится. Хочу верить, что люди поймут ошибку и поступят по-человечески", - добавил Петр.

