Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

Россия ежегодно строит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, но этого не хватает.

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Россияне проводят штурмы на "Жигулях" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Российские войска впервые начали штурмовать на "Жигулях" осенью

Запасы бронетехники РФ становятся все меньше и меньше

Аналитик издания Forbes Дэвид Акс сообщил, что из-за уничтожения бронетехники страна-агрессор Россия все чаще использует "Лады Жигули" для штурмов на фронте.

С сокращением запасов бронетехники, Россия вынуждена использовать гражданские автомобили для штурмов на фронте. Как объясняет аналитик Forbes Дэвид Акс, на передовую чаще всего отправляются "Лады Жигули" - компактные автомобили, длина которых составляет менее 5 метров, а вес - около одной тонны. Это стало нормальной практикой для россиян, особенно после того, как потери бронетехники превысили 15 000 единиц.

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В частности, когда российские войска впервые начали штурмовать на "Жигулях" осенью, это выглядело как исключительный случай - считают их использованием те, кто не имел других транспортных средств. Однако сейчас, когда запасы бронетехники и другой тяжелой техники становятся все меньше, такие атаки на "Ладах" стали привычными.

"Нормализация нападений на "Ладах" - явный признак того, что этот переломный момент пройден. С каждым днем Россия теряет бронетехнику, и теперь все больше полагается на компактные гражданские автомобили для доставки войск в бой", - резюмировал Акс.

По его словам, Россия ежегодно строит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, однако потери техники составляют более 6 000 единиц в год. Сначала Кремль покрывал эти потери, извлекая старые машины со времен Холодной войны, но теперь даже эти запасы истощаются.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки. Аналитики ISW считают, что после захвата Великой Новоселки командование РФ может следовать нескольким вариантам действий. Войска РФ могут возобновить наступление в Запорожской области.

Армия РФ готовится к захвату Торецка. Передислокация элементов Восточного военного округа РФ для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях врага по возобновлению атак в направлении Константиновки.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, существует ли угроза штурма 300-тысячными резервами прорыва РФ широким фронтом. Он отметил, что на сегодня в резерве у противника около 40 тысяч военных, причем по всему фронту. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут.

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