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РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

Анна Косик
16 января 2025, 08:20
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Украинские военные получили информацию, которая поможет предотвратить вражеские атаки на этих катерах.
Катера в Крыму, карта Крыма
Враг готовит технику для будущей операции в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в "АТЕШ":

  • На базе в Крыму оккупанты проводят учения
  • Враг хочет перебросить дополнительные катера на Херсонское направление
  • ВСУ получили координаты для уничтожения вражеской техники

Агенты партизанского движения "АТЕШ" разведали местоположение дивизиона катеров во временно оккупированном страной-агрессором Россией Крыму. Они обнаружили, что враг готовится к переброске техники на Херсонщину.

В Telegram "АТЕШ" рассказали, что в месте дислокации 91 бригады 4 дивизиона речных катеров ВС РФ на мысе Тарханкут возле населенного пункта Еленовка расположены военные катера, спецтехника и размещается личный состав противника.

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"На данный момент на базе происходит подготовка техники и обучение личного состава. В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление. Мы продолжаем следить за перемещениями и планами командования", - говорится в сообщении.

Однако планы врага по усилению своей группировки дополнительными плавсредствами для осуществления операции на Херсонщине могут потерпеть провал, ведь партизаны уже передали всю необходимую информацию Силам обороны Украины.

"Видимо, до своего назначения эта техника не доберется", - предположили они.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, что войска страны-агрессора России продолжают попытки прорыва на правый берег Херсонской области. Штурмы оккупационных войск в районе островов продолжаются, там враг усилил свое присутствие.

Ранее Главред писал, что оккупанты продолжают свои учения для того, чтобы выполнить прихоть Кремля и со временем наступать через Днепр. Однако, источники в СМИ успокоили, что пока что у врага не хватает необходимого количества личного состава, чтобы операция была успешной.

Накануне в "АТЕШ" также рассказали, что на временно оккупированной части Херсонской области резко возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров. Большинство поломок - это саботаж со стороны российских военных.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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