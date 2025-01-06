Провал планов на Херсонщине: врагу не удается выполнить цель, что поставил Путин

Главное:
- Российские агрессоры учатся форсировать Днепр
- Командование РФ преувеличивает возможности оккупантов
Оккупанты из России продолжают свои учения для того, чтобы выполнить прихоть Кремля и со временем наступать через Днепр.
Однако, источники 24Канала успокаивают, что пока что у врага не хватает необходимого количества личного состава, чтобы операция была успешной.
Как сообщили инсайдеры, российские десантники утверждают, что очень сомнительно, что форсирование Днепра состоится в ближайшее время.
Все, что делает руководство российской армии - это лишь блеф. Кремль рассказывает, что такие операции им под силу и агрессоры к ним абсолютно готовы, но на самом деле средств для этого нет.
"Известно, что у оккупационных войск на Херсонщине не хватает технических средств для этого - нет лодок. Более того, личного состава тоже, вероятно, будет недостаточно. Построение переправы через реку тоже представляется маловероятным. Это слишком сложная операция. У россиян нет достаточных средств для построения и обороны переправы", - рассказали инсайдеры канала.
Наступление РФ на Херсон - что известно
Как сообщал Главред, 20 декабря президент Украины Владимир подтвердил, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении. К счастью, украинским войскам удалось отбить вражеские атаки.
В то же время российский политтехнолог Станислав Белковский предположил, что Путин мог отдать жестокий приказ для торгов. Речь идет о том, что агрессоры могут захотеть взять Херсон до 20 января.
В свою очередь военный обозреватель Денис Попович прокомментировал повторное наступление РФ на Херсон. По мнению эксперта, в тех условиях, в которых сейчас находятся агрессоры, снова захватить Херсон им будет невозможно.
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Освобождение Херсона от российской оккупации
С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией.
9 ноября 2022 года в Херсоне было взорвано по меньшей мере пять мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.
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