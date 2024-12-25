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Какие планы россиян на правом берегу Днепра: для чего на самом деле РФ нужен плацдарм

Юлия Закрепа
25 декабря 2024, 16:40
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Россияне уже неоднократно совершали попытки передвигаться на лодках через реку Днепр.
Какие планы россиян на правом берегу Днепра: для чего на самом деле РФ нужен плацдарм
Что происходит на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты

Ключевые тезисы Defense Express:

  • Россия готовится создать свой плацдарм на правом берегу Днепра
  • Какие угрозы существуют для Херсона

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, в чем опасность создания россиянами плацдарма на правом берегу Днепра.

"Россияне хотят закрепиться на островах, чтобы продолжать террористические действия, когда можно будет оттуда использовать минометы, Mavic или дроны, чтобы осуществлять удары по Херсону. Но это уже осуществляются некоторое время. Враг пытается обезлюдеть город. Поэтому это вполне прогнозируемые действия. Существенной угрозы для Херсона нет, когда мы говорим о перебазировании российских войск. Однако, сами террористические действия, конечно, несут определенную опасность", - сообщил Згурец для "Еспресо".

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Противник уже осуществлял попытки передвигаться на лодках через реку Днепр. Правый берег выше, и враг пытается захватить острова. Но это движение в никуда, считает Згурец.

"Действительно, сообщается, что российская сторона готовит наступательные действия с использованием бригад морской пехоты и десантников, и что там накоплено около четырех тысяч личного состава. Но это те же показатели, которые были и раньше. Сейчас мы имеем лишь факты попыток противника закрепляться на островах и проводить штурмы через Днепр", - сказал он.

Более того, при надлежащей системной подготовке к обороне, это может быть вполне приемлемым вариантом для Вооруженных сил Украины по уничтожению наиболее боеспособных подразделений российской армии, в частности морской пехоты и десантников.

"Некоторые из этих десантников были переброшены в Курскую область. Если противник будет проводить такие штурмовые действия, он, вероятно, рассчитывает на то, что мы будем удерживать там определенное количество войск, которые нам нужны на других направлениях", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу. Волошин сообщил, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

В СМИ узнали, что РФ готовит наступление на Херсон. Оккупанты планируют активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

Стало известно, для чего РФ пытается форсировать Днепр. 20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор. Оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов, начали вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду.

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