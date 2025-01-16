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Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Доньбассе

Анна Ярославская
16 января 2025, 06:49
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Нескучное – предпоследний населенный пункт перед поселком Великая Новоселка, который является целью оккупантов на этом направлении фронта.
Нескучное, армия рф
Россияне оккупировали Нескучное / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Кратко:

  • Россияне захватили Нескучное
  • Армия РФ имеет успехи возле семи населенных пунктов
  • ВСУ восстановили положение возле Успеновки

Армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой громады в Донецкой области и продвинулася в ряде населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в ночь на 16 января сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

При этом Силы Обороны Украины восстановили положение возле Успеновки Донецкой области.

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"Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, позле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов", - говорится в сообщении.

Нескучное на карте
Нескучное на карте / deepstatemap

Отметим, Нескучное – предпоследний населенный пункт перед поселком Великая Новоселка, который является целью россиян на этом направлении фронта. От приближения к Великой Новоселке россиян теперь отделяет лишь маленькое село Времовка. Расстояние между крайними точками полуокружения Великой Новоселки составляет 6 километров.

Нескучное на карте
Нескучное на карте / deepstatemap

Нескучное расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до центра громады составляет около 5 км и проходит по автодороге местного значения.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генштаба за 16 января ничего не гвоорится об оккупации Нескучого. Сообщается, что в течение произошло 118 боевых столкновений.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечиного. Силы обороны отразили шесть атак захватчиков.

Девять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского. Враг нанес авиаударов КАБами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Успеновка, Андреев. ВСУ остановили 41 штурмовое действие противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска захватили село Янтарное Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 15 января сообщили аналитики DeepState.

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. По данным DeepState, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

Как сообщал Главред, бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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