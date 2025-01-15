Армия РФ оккупировала село Янтарное в Донецкой области — DeepState

В Генштабе ВСУ информацию об оккупации этого населенного пункта не комментировали.

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В DeepState уточнили карту боев / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

РФ, вероятно, оккупировала Янтарное

Оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов

Российские оккупационные войска захватили село Янтарное Покровского района Донецкой овобласти. Об этом в ночь на 15 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Янтарное", — говорится в сообщении.

видео дня

Как видно на карте, Янтарное сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Янтарное на карте / deepstatemap

Янтарное на карте / deepstatemap

Кроме того, в DeepState сообщили о продвижении врага в Ясеново, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генерального штаба ВСУза 14 января отмечается, что российские оккупанты атаковали в районе Янтарного.

"На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника", — говорилось в сообщении.

Однако информации об оккупации Янтарного россиянами в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Покровск - что о нем извсетно / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Силы обороны Украины восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе Донецкой области. В то же время российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах региона. Об этом в ночь на 14 января сообщил аналитический проект DeepState.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 13 января.

Армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

В Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области из-за приближения российских войск к городу.

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