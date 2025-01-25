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"Играет в команде Путина": Туск жестко предупредил Орбана из-за санкций ЕС

Алексей Тесля
25 января 2025, 19:05
114
Дональд Туск предупредил Виктора Орбана относительно блокирования европейских санкций.
Туск, Орбан
Дональд Туск предупредил Виктора Орбана / Коллаж: Главред, фото: Facebook/donaldtusk, Facebook/orbanviktor

Важно:

  • Туск оценил вероятность блокирования Будапештом санкций РФ
  • Премьера Венгрии предупредили о последствиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал вероятность блокирования Будапештом европейских санкций против РФ.

Если премьер-министр Венгрии заблокирует европейские санкции против России, значит он "играет в команде Путина", написал он в соцсети Х.

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"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", - написал Туск.

Screenshot
/ @donaldtusk

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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